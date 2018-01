Keita Baldé al Napoli?/ Calciomercato news: offerti 45 milioni di euro, ma il Monaco non lo vende

Keita Baldé al Napoli? Calciomercato news: offerti 45 milioni di euro, ma il Monaco non lo vende. La compagine partenopea starebbe pensando all’ex esterno di casa Lazio

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli - LaPresse

Nuova idea in casa Napoli per rafforzare l’esterno d’attacco durante il calciomercato in corso. Stando alle ultime indiscrezioni circolanti in Francia, pare che il club partenopeo si sia messo sulle tracce di Keita, esterno d’attacco di proprietà del Monaco. Il ragazzo, acquistato la scorsa estate dalla Lazio, sarebbe ora la nuova priorità del Napoli, e stando a fonte circolanti nel Principato, pare che gli azzurri abbiano messo addirittura sul piatto un assegno monstre da 45 milioni di euro. Peccato però che la compagine bianco-rossa non abbia alcuna intenzione di cedere il nazionale senegalese, che come detto sopra, è in Ligue 1 da poco più di sei mesi. L’idea del Monaco è infatti quella di far crescere lo stesso Keita per poi rivenderlo non prima di un paio di stagioni, e ovviamente a prezzo maggiorato.

I NUMERI DI KEITA

Questa è la classica strategia della compagine monegasca, che nelle ultime annate ha saputo rivendere benissimo i propri campioni, se si pensi ad esempio a Mbappé, ceduto per ben 180 milioni di euro, o a James Rodriguez, Mendy, Bernardo Silva, Bakayok e altri ancora. Keita sta vivendo un campionato non eccelso ma comunque positivo, con cinque reti e due assist in dodici presenze, e in estate parteciperà al campionato mondiale di calcio con la propria nazionale. Keita, classe 1995, 23 anni da compiere il prossimo marzo, ha giocato nella Lazio dall’estate del 2011 fino al 2017, mentre prima ha indossato la casacca delle giovanili del Barcellona. Con il Senegal, invece, ha giocato 14 partite segnando tre gol.

© Riproduzione Riservata.