Milan Atalanta Primavera/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Milan Atalanta primavera, info streaming video e tv. Si accedono le semifinali della coppa Italia di categoria: occhio ai rossoneri, di ritorno dal successo sul Verona in Campionato.

24 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Milan Atalanta Primavera (LaPresse)

Milan Atalanta Primavera, diretta dall’arbitro Vincenzo Valieante della sezione aia di Salerno, è la partita in programma oggi alle ore 14.30 presso lo stadio Chinetti di Solbiate Arno e valida quale semifinale di andata della Coppa Italia di categoria. Siamo ormai nelle fasi più calde del tabellone della competizione per le formazioni giovanili: in palio un posto nella finalissima dove la vincente del doppio scontro se la vedrà con una tra Roma e Torino, dall’altra parte del tabellone. La formula di questa fase della Coppa Italia Primavera è sempre la solita: eliminazione diretta con partite di andata e ritorno con il prossimo scontro tra Milan e Atalanta atteso già il prossimo 7 febbraio alle ore 20.30 in casa della Dea.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Milan e Atalanta primavera, valida per la Coppa Italia, sarà visibile in diretta tv e in forma gratuita. Sportitalia si è infatti assicurata i diritti per tale semifinale, che trasmetterà in chiaro a partire dalle ore 14.30 di oggi. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la sfida anche lontano dalla tv: basterà collegarvi all’indirizzo Sportitalia.com, e trovare la sezione dedicata alla diretta streaming video del canale sportivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Data la posta in palio, appare più che giustificato che entrambi i tecnici optino per la propria formazione titolare nel match di oggi a Solbiate Arno: vincere oggi potrebbe infatti risultare decisivo per ottenere il passaggio del turno e quindi la finalissima della Coppa Italia Primavera. Partendo quindi dai padroni di casa di Mister Alessandro Lupi ecco che il modulo scelto dovrebbe essere sempre il 4-3-3 con Guarnone tra i pali e in difesa il duo Bellidi-Gabbia, con Llamas e Negri chiamati invece a prestare servizio nelle corsie. In mediana la cabina di regia vedrà ancora in campo con la fascia da capitano El Hilali, mentre Pobega e Murati faranno da mezz’ali, benchè Brescinani scalpiti dalla panchina. Maglie confermate anche in attacco dove Tsdajout sarà da prima punta mentre Dias e Capanni dovrebbero essersi assicurati il posto sull’esterno, nonostante la forte concorrenza di Riccardo Forte e Larsen.

Sarà sempre 4-3-3 anche per l’Atalanta Primavera di Mister Brambilla di ritorno invece dal pareggio per 1-1 contro la Fiorentina nella precedente giornata del campionato Primavera 1. Per il tecnico della Dea ecco che tra i pali troverà ancora posto il solito Carnesecchi mentre la coppia in difesa dovrebbe vedere del Prato e Guth, con Carminati e Zortes chiamati a coprire le fasce più esterne del reparto. La cabina di regia vedrà in campo il capitano Bolis con Melegoni e Kulisevski attesi come mezz’ali benché il numero 8 sia un nome caldo del calciomercato invernale. Occhio anche all’attacco dell'atalanta primavera dove pare che Brambilla privilegi Mallamo e Peli nel tridente con Barrow prima punta benchè anche qui la panchina non sia certo affatto scarsa.

