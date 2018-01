PAGELLE/ Sampdoria-Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo)

Pagelle Sampdoria Roma: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018, recupero della terza giornata. I protagonisti, migliori e peggiori: tutti i giudizi sul match di Marassi

24 gennaio 2018 Stefano Belli

Pagelle Sampdoria Roma (Foto LaPresse)

Al Ferraris di Genova è in corso il recupero della 3^ giornata di Serie A 2017-18 tra Sampdoria e Roma, al momento il parziale vede la compagine di Giampaolo in vantaggio per 1 a 0: ecco i voti del primo tempo che si è concluso da pochi minuti. I giallorossi si rendono subito pericolosi nei pressi di Viviano (7) con Dzeko (5,5) che non riesce a impattare la sfera sul cross basso di Under (6). Anche i blucerchiati dimostrano di essere entrati bene in partita, al quarto d'ora Zapata (6,5) serve Linetty (6) che libera il tiro trovano l'opposizione di Fazio (6,5) che mura la conclusione del centrocampista avversario. Nei minuti successivi la Roma prende in mano le redini del gioco, Pellegrini (6) scalda i guantoni di Viviano che poi compirà un miracolo su Nainggolan (6), sugli sviluppi di un calcio piazzato è Manolas (6,5) a sfiorare il bersaglio grosso con un colpo di testa. Prima dell'intervallo Dzeko innesca Defrel (6) che dopo aver eluso la marcatura di Silvestre (5,5) non riesce però a trovare il bersaglio, dall'altra parte Kolarov (5,5) intercetta col braccio il traversone di Ramirez (6): in un primo momento Orsato non interviene ma viene poi richiamato dal VAR, dopo aver rivisto le immagini al monitor il direttore di gara indica il dischetto. Quagliarella realizza il suo 16^ gol in campioanto con un rigore perfetto, nulla da fare per Alisson (6) e gara in salita per i capitolini.

VOTO SAMPDORIA 6,5 - I blucerchiati tengono egregiamente testa ai capitolini e si portano avanti proprio prima dell'intervallo.

MIGLIORE SAMPDORIA: VIVIANO 7 - La sua parata su Nainggolan quando il punteggio era ancora di 0-0 sta valendo oro.

PEGGIORE SAMPDORIA: SILVESTRE 5,5 - Un paio di palloni persi malamente e un po' di tentennamenti nelle marcature a uomo.

VOTO ROMA 5,5 - Pur sfiorando il gol con Nainggolan e Manolas i giallorossi danno la sensazione di giocare un po' per conto proprio.

MIGLIORE ROMA: MANOLAS 6,5 - Con il greco nei paraggi sarà davvero difficile per i blucerchiati lasciare il segno su azione.

PEGGIORE ROMA: DZEKO 5,5 - Molto nervoso il centravanti bosniaco che si fa anche ammonire per un fallo di frustrazioni, inevitabilmente le voci di mercato sul suo conto lo stanno distraendo. (Stefano Belli)

