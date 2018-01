Pagelle/ Lazio Udinese: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo)

Pagelle Lazio Udinese: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018, recupero della 12^ giornata. I protagonisti, migliori e peggiori: tutti i giudizi sul match dell'Olimpico

24 gennaio 2018 Fabio Belli

Pagelle Lazio Udinese - LaPresse

Le pagelle della prima frazione di gioco di Lazio-Udinese: Strakosha (voto 7) si conferma sempre pronto e salva il risultato su una conclusione angolatissima di Barak. In difesa giganteggia De Vrij (6.5), ma la copertina se la prende Radu (7) con uno strepitoso intervento in scivolata su un tap-in di Perica che sembrava vincente. Sufficiente Wallace (6) più concentrato rispetto agli svarioni sul Chievo. Parolo (7) propizia il gol e soprattutto fa sentire il suo peso a centrocampo così come un Lucas Leiva (7) che sembra sempre più indispensabile per le geometrie della Lazio. Milinkovic-Savic (6) gioca un primo tempo senza infamia e senza lode, comunque non all'altezza della sua fama. Sugli esterni, bene Basta (7) che con le sue discese fa partire le uniche azioni veramente pericolose create dalla Lazio, gol compreso, meno efficace ma comunque frizzante la prova di Lukaku (6.5). In avanti le dolenti note con Nani (5.5) appena più determinato (e comunque coinvolto nell'azione del gol) rispetto a un Felipe Anderson (5) evanescente e ancora molto lontano dalle sue prestazioni migliori. Nell'Udinese Bizzarri (voto 6) incolpevole sul gol e non protagonista di interventi trascendentali, Nuytinck (5.5) e Samir (5.5) sono un po' pasticcioni e non hanno il mestiere di Danilo (6) per tenere la situazione sotto controllo al centro della difesa. Larsen (6) nonostante abbia di fronte un cliente difficile come Lukaku si dimostra un esterno affidabile, mentre Pezzella (5.5) sembra più timido. A centrocampo ottimo Barak (6.5) che sfiora il gol e dimostra di saper far male in qualunque momento, Fofana (5.5) è più fumo che arrosto mentre Halfredsson (6) tiene bene il baricentro basso e aiuta l'Udinese a rischiare tutto sommato poco difensivamente. In avanti si vede poco Maxi Lopez (5.5) molto meglio Perica (6.5) che sfiora il gol "murato" da Radu ma si perde in qualche fallo di troppo.

PAGELLE LAZIO-UDINESE: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO LAZIO 6.5 Vantaggio sostanzialmente meritato per i biancocelesti che peccano però di scarsa incisività in avanti. Le assenze di Immobile e Caicedo pesano evidentemente, ma la forza del centrocampo sta tenendo a galla gli uomini di Inzaghi. MIGLIORE LAZIO PAROLO VOTO 7 Prestazione da leader in una partita in cui alla squadra mancano diversi punti di riferimento. Sul gol c'è il suo zampino, ma è a centrocampo che sfodera una delle sue prove migliori stagionali, finora. PEGGIORE LAZIO FELIPE ANDERSON VOTO 5 Fuori diversi mesi per infortunio, la sua stagione stenta a decollare. Evanescente ma soprattutto poco convinto anche quando trova gli spazi, è evidentemente ancora lontano dalla forma migliore. VOTO UDINESE 6 I friulani non stanno sfigurando, anche se hanno peccato di ingenuità in occasione del gol subito. Per Oddo forse un atteggiamento un po' troppo timido rispetto alla squadra brillante vista a partire dal suo avvento in panchina. MIGLIORE UDINESE BARAK VOTO 6.5 Si conferma il gioiello e la più bella scoperta di questa Udinese, l'accelerazione con la quale sfiora il gol e crea l'unica vera occasione da gol finora per i friulani è da applausi e ne conferma il talento. PEGGIORE UDINESE SAMIR VOTO 5.5 Sfortunato ma un po' troppo irruento in occasione dell'autogol, nel finale rimedia anche un'ammonizione evitabile: sembra al momento il punto debole della difesa a tre bianconera. (agg. di Fabio Belli)

© Riproduzione Riservata.