Piacenza Siena/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

24 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Piacenza Siena, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Piacenza Siena sarà diretta dall’arbitro Luigi Carella; si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 24 gennaio e rappresenta il recupero nella 18esima giornata del girone A di Serie C 2017-2018. La partita era stata programmata nella prima metà di dicembre, come Monday Night; tuttavia quella sera il terreno di gioco dello stadio Garilli era in condizioni impraticabili a causa della forte pioggia scesa sulla città, e così dopo un rapido giro di campo con i capitani delle due squadre l’arbitro di gara aveva deciso per il rinvio. Si gioca ora in tempi relativamente brevi: nel frattempo Piacenza e Siena hanno disputato quattro partite, ma in questo campionato non si è andati incontro alle difficoltà di calendario che invece la Lega Serie A ha sperimentato nel piazzare i recuperi delle due romane - che allo stesso modo si giocano oggi. Sia come sia, al Garilli il Piacenza gioca per salvarsi mentre il Siena continua a sperare di andare a recuperare il Livorno e prendersi la promozione diretta, pur se ovviamente non sarà facile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Piacenza Siena non sarà trasmessa in diretta tv; tutti gli appassionati potranno comunque assistere alla partita di Serie C sul portale elevensports.it, che previo il pagamento di una quota per abbonarsi propone tutte le partite di campionato e Coppa Italia della terza divisione. Per le immagini in diretta streaming video su dispositivi mobili - PC, tablet e smartphone - si può anche digitare sportube.tv, venendo reindirizzati alla nuova versione del portale.

IL CONTESTO

Il Siena come abbiamo detto continua ad inseguire il Livorno: un testa a testa che a dire il vero non c’è stato del tutto da qualche tempo, perchè dopo aver abbandonato il primo posto mantenuto fino alla fine di ottobre la Robur ha avuto un periodo difficile perdendo quattro partite su sei. E’ stato allora che i labronici sono andati in fuga; il Siena ha comunque saputo tenere botta, è tornato a vincere (contro Prato e Lucchese) e ha centrato 10 punti nelle ultime quattro gare, utili se non altro per rimanere a contatto e per fare in modo di non subire il sorpasso da Viterbese e Pisa. L’ultima partita ha visto i bianconeri vincere sul campo dell’Arzachena; ritorno alla vittoria per un Piacenza cui i tre punti mancavano da fine novembre, e che avevano vinto appena due volte in un raggio di 12 partite. La squadra dello scorso anno, ma anche quella che tra settembre e inizio ottobre aveva vinto quattro partite consecutive, sembra non esserci più e la realtà è il doversi difendere dalle squadre che inseguono in chiave salvezza; se non altro però la vittoria di sabato contro l’Olbia è stata importante anche per la portata dell’avversaria, e da lì si può ripartire per un girone di ritorno in rimonta a caccia magari anche di una qualificazione ai playoff.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA SIENA

Il PIacenza ritrova Jacopo Silva: il difensore rientra dalla squalifica e si posiziona al fianco di Pergreffi davanti a Fumagalli, con Di Cecco e Masciangelo che invece saranno i due terzini. A centrocampo Arnaldo Franzini dovrebbe proseguire con il modulo che prevede un giocatore a fare da frangiflutti: sarà Taugourdeau, matchwinner dello scorso sabato, mentre Scaccabarozzi e Segre saranno i due mediani che giocheranno in posizione più avanzata, potendo anche giostrare da trequartisti se l’atteggiamento della squadra sarà propositivo. Niccolò Romero giocherà davanti a tutti come prima punta; Della Latta e Corazza saranno invece i due esterni offensivi. Spazio al 4-3-3 per il Siena di Michele Mignani, con Marotta da prima punta e Guberti che giocherà laterale insieme a Neglia nel tridente. In mediana Gerli sarà il giocatore di riferimento al centro dello schieramento, con Cristiani e Vassallo che invece saranno utilizzati come mezzali; Rondanini e Iapichino gli esterni bassi, Sbraga e Dario D’Ambrosio i centrali davanti al portiere Pane.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Siena gode dei favori del pronostico: almeno quelli forniti dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui la posizione di classifica decisamente più avanzata è un dato con più incidenza sul risultato rispetto al fatto che la partita si giochi al Garilli. Scopriamo dunque che il segno 1 per la vittoria del Piacenza vale 2,95 mentre il segno 2 per l’affermazione esterna della Robur arriva a 2,35. Stiamo comunque parlando di una differenza minima, e dunque la partita si può considerare assolutamente equilibrata; con il pareggio, per il quale come sempre è il segno X che dovrete giocare, il vostro guadagno sarebbe di 3,10 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

