Probabili formazioni/ Lazio Udinese: quote, le ultime novità live (Serie A, recupero 12^ giornata)

Probabili formazioni Lazio Udinese: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti della partita dello stadio Olimpico, valida per il recupero della 12^ giornata della Serie A

24 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Lazio Udinese, recupero Serie A (Foto LaPresse)

Lazio Udinese è la partita di recupero della dodicesima giornata di Serie A 2017-2018: una sfida che non era stata disputata allora per il maltempo, e che arriva ora - mercoledì 24 gennaio alle ore 18:30 - con le due squadre che hanno messo insieme altre dieci gare. Per la Lazio la sosta forzata era stata deleteria perchè aveva aperto un periodo difficile nel quale i biancocelesti avevano perso quota e distanza dalle prime; anche l’Udinese è calata da quel giorno, ma con l’arrivo in panchina di Massimo Oddo (che è un grande ex qui all’Olimpico) si è incredibilmente ritrovata e con 17 punti nelle ultime sette partite (cinque vittorie consecutive) è arrivata addirittura a sognare la qualificazione in Europa. Se i friulani dovessero vincere e la Sampdoria perdere contro la Roma, Oddo sarebbe ad un solo punto dalla sesta posizione scavalcando anche il Milan; niente male davvero, ma per la Lazio c’è la possibilità di staccare Inter e Roma in chiave terzo posto e portarsi a -8 dalla vetta della classifica. Vediamo subito quali sono dubbi e certezze dei due allenatori per questa partita di recupero, analizzando in maniera approfondita le probabili formazioni di Lazio Udinese.

QUOTE E PRONOSTICO

Parte nettamente favorita la Lazio e non poteva che essere così; le quote che vengono fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono infatti di una distanza piuttosto netta tra le due squadre, visto che il segno 1 - che identifica la vittoria dei biancocelesti - vale 1,50 mentre il valore dato al segno 2 per il successo esterno dell’Udinese è un’eventualità da 6,25. Buona anche la quota per il pareggio, tutto sommato: indovinando l’esito per il segno X portereste a casa 4,50 volte la somma che avrete eventualmente deciso di mettere sul piatto per la partita dello stadio Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO UDINESE

I DUBBI DI SIMONE INZAGHI

Senza Immobile tocca a Felipe Anderson: sarà il brasiliano ad avere finalmente una chance da titolare, è infatti favorito su Nani per completare il terzetto di partenza nel quale nessuno tra lui, Luis Alberto e Milinkovic-Savic è una prima punta di ruolo e dunque ci si proverà ad alternare, con l’ex Santos che però dovrebbe essere utilizzato come riferimento centrale. Per il resto Simone Inzaghi potrebbe non toccare la squadra che ha rifilato cinque gol al Chievo: a centrocampo Parolo e Lucas Leiva con Marusic e Lulic sulle corsie, spazio invece alla difesa a tre nella quale Wallace resta favorito su Radu, De Vrij comanderà da posizione centrale e Bastos sarà impiegato sul centrodestra. A ben guardare però il tecnico della Lazio deve fare i conti con gli impegni ravvicinati, e dunque almeno qualche variazione potrebbe esserci: ad esempio sulle fasce se la giocano Basta e Jordan Lukaku, vista l’ottima prova di Marusic contro il Chievo è possibile che a destra Inzaghi non voglia cambiare, e allora a sinistra il belga ex Anderlecht potrebbe avere la possibilità di iniziare questa partita mandando in panchina Lulic, che nel caso si terrebbe pronto per la gara del fine settimana che sarà ugualmente importate per i destini dei biancocelesti e la corsa verso la Champions League.

LE SCELTE DI ODDO

Massimo Oddo deve ancora fare i conti con le assenze: rispetto al pareggio interno contro la Spal potrebbe tornare titolare Fofana al centro della mediana, lasciando in panchina Balic. Sicuramente saranno confermate le due mezzali della Repubblica Ceca - ovviamente Barak e Jankto - nessun dubbio sulle corsie dove, viste le indisponibilità di Widmer e Alì Adnan, saranno ancora Stryger Larsen e Giuseppe Pezzella a essere impiegati come titolari. Questo significa anche che in difesa sarà nuovamente Nuytinck a completare il terzetto, con Danilo che come sempre è il leader del reparto e avrà alla sua sinistra Samir. Bizzarri è il portiere, avendo vinto da tempo il ballottaggio con il giovane Scuffet; davanti ancora coperta corta, perchè Lasagna ha preso un pestone sul piede e dunque non sarà disponibile per la partita - al massimo potrebbe andare in panchina. Dunque tornerà titolare Maxi Lopez, scelta questa già annunciata dallo stesso Oddo in conferenza stampa; insieme a lui dovrebbe essere confermato Rodrigo De Paul che come sempre agirà da trequartista alle spalle della prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO UDINESE: IL TABELLINO

LAZIO (3-4-2-1): 1 Strakosha; 15 Bastos, 3 De Vrij, 13 Wallace; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 6 J. Lukaku; 21 S. Milinkovic-Savic, 18 Luis Alberto; 10 Felipe Anderson

A disposizione: 25 Vargic, 23 Guerrieri, 22 M. Caceres, 27 Luiz Felipe, 4 Patric, 8 Basta, 66 Bruno Jordao, 96 Murgia, 19 Lulic, 30 Pedro Neto, 7 Nani

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Radu, D. Di Gennaro, Immobile, Caicedo

UDINESE (3-5-1-1): 1 Bizzarri; 3 Samir, 5 Danilo, 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen, 72 Barak, 6 Fofana, 14 Jankto, 97 Giu. Pezzella; 10 De Paul; 20 Maxi Lopez

A disposizione: 22 Scuffet, 25 Borsellini, 4 Angella, 24 Vasko, 63 Caiazza, 64 Donadella,13 Ingelsson, 21 Pontisso, 23 Hallfredsson, 99 Balic, 25 Varesanovic, 18 Perica

Allenatore: Massimo Oddo

Squalificati: Behrami, Alì Adnan, Lasagna

Indisponibili: -

