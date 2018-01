Probabili formazioni/ Sampdoria Roma: quote, le ultime novità live (Serie A, recupero 3^ giornata)

24 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Sampdoria Roma, recupero Serie A (Foto LaPresse)

Sampdoria Roma, mercoledì 24 gennaio alle ore 20:45, si gioca quattro mesi e mezzo più tardi rispetto alla sua data originaria: è il recupero della terza giornata di Serie A 2017-2018 e non si era disputata a metà settembre a causa dell’allerta meteo sulla città di Genova e sulla Liguria in generale. Allora il campionato era appena iniziato; oggi la Roma è una squadra meno brillante di quella che era scattata in zona scudetto nelle prime settimane, mentre la Sampdoria pur avendo interrotto la striscia vincente a Marassi, e aver passato un periodo nero, ha comunque confermato le buone cose fatte vedere in avvio e continua a navigare al sesto posto in classifica, con la possibilità di accorciare a 4 punti il distacco dalla stessa Roma, candidandosi dunque a entrare nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierarle questa sera allo stadio Luigi Ferraris, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Sampdoria Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il fattore campo e un momento non esattamente brillante per la Roma, le quote che ci arrivano dall’agenzia di scommesse Snai indicano i giallorossi come favoriti per questa partita: il segno 2 sulla loro vittoria vale infatti 1,90 mentre la quota posta sul segno 1, che identifica un successo della Sampdoria, ha un valore di 3,85 che è già piuttosto staccato. Dovrete giocare come sempre il segno X se credete che la partita di Marassi possa finire in parità: in caso fosse effettivamente così il vostro guadagno sarebbe di 3,70 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Può riposare Quagliarella: dopo la straordinaria tripletta contro la Fiorentina il bomber - 15 gol in campionato - potrebbe avere la necessità di tirare il fiato, almeno questo potrebbe essere il pensiero di Marco Giampaolo che dunque si riserva la possibilità di far tornare dal primo minuto Duvan Zapata. Il quale è comunque in ballottaggio con altri due giocatori: tra lui, Caprari e Kownacki potrebbero giocare soltanto in due, sarebbero invece tutti in campo se l’ex della partita (ovviamente Caprari) venisse utilizzato sulla trequarti, dove però Gaston Ramirez parte in vantaggio. L’altro ballottaggio aperto riguarda il ruolo di mezzala, con Edgar Barreto che insidia la maglia di Linetty; per il resto tutto confermato rispetto a domenica, dunque Lucas Torreira a dirigere il traffico da posizione centrale e Praet che sarà l’altro interno, con compiti che riguardano prevalentemente gli inserimenti senza palla per dare una mano agli attaccanti. In difesa Silvestre farà ancora coppia con Gianmarco Ferrari davanti al portiere Viviano, sulle corsie Murru avanza la sua candidatura ma a sinistra dovrebbe giocare ancora Strinic, con Bereszynski che ancora una volta avrà la maglia da titolare sulla fascia destra.

I DUBBI DI DI FRANCESCO

Dzeko giocherà? E il grande dubbio: Eusebio Di Francesco ha detto che il titolare resta lui ma che andrà analizzato il momento, dunque è difficile capire se l’attaccante bosniaco sarà in campo con il Chelsea alle porte. Discorso diverso per Emerson Palmieri che sarebbe comunque destinato alla panchina (giocherà Kolarov); Dzeko potrebbe essere sostituito da Schick e andare in panchina, avendo magari un cameo di commiato nel corso della panchina. Insieme al ceco ci saranno probabilmente ancora Gerson mentre El Shaarawy è in dubbio per un affaticamento muscolare; si valuta però la possibilità di avanzare nel tridente Florenzi, così che sulla corsia destra di difesa andrebbe ad agire Bruno Peres. Difesa che per il resto non cambierà - Fazio e Manolas faranno coppia al centro a protezione di Alisson - potrebbe invece rimanere invariato il centrocampo perchè Gonalons è fuori dai giochi e De Rossi è in forte dubbio dopo aver già saltato la Roma, dunque ancora una volta Strootman potrebbe disimpegnarsi come playmaker adattato avendo al suo fianco Lorenzo Pellegrini e Nainggolan. Di fatto si tratterebbe di una sorta di 4-2-3-1, almeno per i movimenti chiesti ai giocatori.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA: IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-1-2): 2 Viviano; 24 Bereszynski, 26 Silvestre, 13 G. Ferrari, 17 Strinic; 16 Linetty, 34 Torreira, 18 Praet; 90 G. Ramirez; 9 Caprari, 91 D. Zapata

A disposizione: 1 Puggioni, 92 Tozzo, 3 Andersen, 19 Regini, 6 Dodò, 29 Murru, 8 E. Barreto, 28 Capezzi, 11 Verre, 11 R. Alvarez, 99 Kownacki, 27 Quagliarella

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: J. Sala

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 6 Strootman 7 Lo. Pellegrini; 9 Dzeko, 14 Schick, 30 Gerson

A disposizione: 18 Skorupski, 18 Lobont, 25 Bruno Peres, 5 Juan Jesus, 15 Hector Moreno, 33 Emerson P., 23 Defrel

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Perotti, Gonalons, De Rossi, El Shaarawy

