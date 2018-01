PRONOSTICI SERIE A / Quote e scommesse: Lazio Udinese, Sampdoria Roma. Come finirà all'Olimpico? (recuperi)

Pronostici Serie A: le scommesse e le quote sulle partite di recupero nel campionato. Lazio Udinese e Sampdoria Roma valgono tantissimo per la lotta ai posti utili per la Champions League

24 gennaio 2018 - agg. 24 gennaio 2018, 12.12 Claudio Franceschini

Pronostici Serie A, le partite di recupero (Foto LaPresse)

Analizziamo maggiormente i pronostici con le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Lazio Udinese, il primo dei due recuperi di Serie A che si giocano oggi. Abbiamo già detto che la Lazio parte nettamente favorita, e non ci sono dubbi nell’osservare come la quota per il segno 1 sia a 1,55. Un valore che in termini assoluti è molto basso, porta in dote una vincita minima e ovviamente non può che essere in contrapposizione per quanto previsto per il segno 2, che identifica un successo esterno dell’Udinese: infatti in questo caso il valore è di 6,00 che ci dà l’esatta dimensione di come i friulani dovranno penare per provare ad avere la meglio in questa partita dello stadio Olimpico. Ovviamente si può scommettere anche sulla possibilità del pareggio: giocando il segno X e indovinando, il vostro guadagno sarebbe di 4,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. L’Udinese vi farebbe guadagnare 60,00 volte la cifra investita se dovesse vincere la partita dopo aver chiuso in svantaggio primo tempo; vale invece 28,00 l’eventualità contrario. Ricordiamo anche che la Lazio ha segnato 5 gol in ciascuna delle ultime due partite, ma la Snai non contempla la possibilità: va alla voce “altro” che vale 14,00. Se volete potete però puntare su un 4-0 o un 4-1 a favore dei biancocelesti: in entrambi in casi guadagnereste 22,00 volte la giocata. (agg. di Claudio Franceschini)

LE PARTITE DI RECUPERO IN SERIE A

Torna la Serie A 2017-2018, torna il nostro appuntamento con i pronostici. Questa volta però parliamo delle partite di recupero: Lazio-Udinese (ore 18:30) e Sampdoria-Roma (ore 20:45) finalmente completano il quadro del campionato, sono gare che si sarebbero dovute disputare nel 2017 - addirittura a Marassi si attende da tre mesi e mezzo - e che per gli impegni delle squadre in campo e il calendario fitto si piazzano soltanto a questo punto, quando il girone di andata è già cominciato. Cosa uscirà da queste sfide? La serata di mercoledì 24 gennaio è importante per la corsa alla Champions League, visto che in campo troviamo una Lazio terza in classifica e una Roma che vincendo aggancerebbe l’Inter al quarto posto; andiamo allora a vedere, analizzando vari fattori come sempre, in che modo potrebbero finire queste sfide.

PRONOSTICO LAZIO UDINESE (ore 18:30)

Sulla carta non c’è partita: la Lazio è troppo più forte, anche volendo considerare l’ottimo momento di forma dell’Udinese che non perde da sette partite e ha vinto cinque partite in fila prima di pareggiare due volte. Proprio questa è la prima curiosità: in precedenza i friulani non avevano mai pareggiato (9 vittorie e altrettante sconfitte), poi lo hanno fatto due volte consecutive e sempre per 1-1. La Lazio invece ha perso una sola volta all’Olimpico (due se contiamo anche il derby, che però ufficialmente era una trasferta) ma è successo contro il Torino, una squadra che se vogliamo possiamo equiparare all’Udinese per classifica e possibilità; tuttavia i biancocelesti hanno segnato 10 gol nelle ultime due gare e hanno 53 reti in 20 partite, una media impressionante che fa il paio anche con una buona difesa (25 gol incassati). Il nostro pronostico va dunque a favore della Lazio: l’agenzia di scommesse Snai quota la vittoria biancoceleste (per la quale dovrete giocare il segno 1) 1,55 volte la somma messa sul piatto.

PRONOSTICO SAMPDORIA ROMA (ore 20:45)

La Sampdoria a Marassi è un rullo compressore: ha sbagliato finora due sole volte, ma in un’occasione è successo contro l’altra squadra romana (ovviamente la Lazio). Per il resto solo vittorie (8) compresi i colpi contro Juventus e Milan; nelle ultime giornate però un po’ di calo c’è stato, come dimostra la sconfitta di Benevento. La Roma sta faticando: non vince da quattro partite (due pareggi), lo ha fatto solo due volte nelle ultime nove gare e per trovare l’ultima affermazione in trasferta dobbiamo tornare al 5 novembre, giorno del 4-2 di Firenze. Una Roma che nelle prime 16 partite di campionato aveva incassato 10 gol; poi ne ha subiti 5 nelle altre quattro, peggiorando sensibilmente la sua media anche se la difesa resta il punto forte. Difficile capire chi possa essere favorito: entrambe mancano di reale continuità e la Sampdoria, che ha una rosa non troppo lunga, potrebbe pagare qualcosa in termini di condizione fisica. In più bisogna considerare che tra quattro giorni si replica all’Olimpico: per oggi puntiamo allora sul pareggio, un’eventualità (segno X) che la Snai quota 3,55 volte la cifra che avrete deciso di investire.

