Pronostico Sampdoria Roma/ Il punto di Filippo Dal Moro (esclusiva)

Pronostico Sampdoria Roma: intervista esclusiva a Filippo Dal Moro sul match di recupero della Serie A atteso questa sera al Marassi. Banco di prova ostico per i giallorossi?.

Pronostico Sampdoria Roma (LaPresse)

Si accenderà al Marassi questa sera alle ore 20.45 la partita tra Sampdoria e Roma, recupero della terza giornata della Serie A si annuncia come un banco di prova complicato per i giallorossi. La formazione di Di Francesco di fatto ha appena perso due elementi di spicco della rosa come Emerson Palmieri e Edin Dzeko (volati a Londra direzione Chelsea): a ciò si aggiunge la necessitò di riscattare l’ultima prestazione con l’Inter di domenica. Di contro poi la Roma affronterà un agguerrita Sampdoria, sempre un ostacolo duro quando è in casa e di ritorno da un bellissima partita vinta sulla Fiorentina (tripletta di Quagliarella). Staremo a vedere che cosa succederà in campo questa sera. Per presentare la sfida Sampdoria-Roma abbiamo sentito l'ex calciatore giallorosso Filippo Dal Moro: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita tra due squadre che giocano un buon calcio e sono allenate da due tecnici molto bravi come Giampaolo e Di Francesco.

Che Sampdoria si aspetta in quest'incontro? La solita Sampdoria di questo campionato, un mix di giocatori costruita nel migliore dei modi. Una squadra con tanti calciatori di valore notevole, capace di prestazioni spesso molto buone.

Abbiamo visto una Sampdoria devastante con la Fiorentina: dove potrà arrivare questo campionato? E' una Sampdoria già in Europa League, che potrebbe mantenere questa posizione alla fine del campionato. Del resto mi auguro che a raggiungere questo obiettivo siano più squadre come la formazione blucerchiata e l'Atalanta che praticano un calcio molto bello, più che altre che giocano un calcio speculare.

Quagliarella è uomo in più della squadra di Giampaolo? Quagliarella si può veramente considerare l'uomo in più della Sampdoria: sta dimostrando tutte le sue doti realizzative. Ha sempre del resto nella sua carriera di calciatore dimostrato di essere un grande attaccante con gol spettacolari.

Come giudica questa sua stagione? Quest'anno sta segnando veramente tanto e a quasi trentacinque anni ha già raggiunto i quindici gol, battendo il suo record personale di reti, mettendosi anche in gioco per vincere la classifica capocannonieri. Avrà ancora il tempo di incrementare il suo bottino di gol, con altre prestazione straordinarie.

Si attende una grande Roma a Genova? Direi proprio di sì, visto che la Roma è una grande squadra e dovrebbe essere in grado di fare un'ottima partita a Genova. E' interessante poi vedere che Sampdoria e Roma nel giro di quatto giorni si incontrino due volte. Dopo il recupero di stasera ci sarà l'incontro di campionato di domenica. Magari si poteva scegliere anche un'altra data prima di quest'incontro.

Florenzi spostato più avanti e Bruno Peres in difesa? No meglio tenere Florenzi in difesa, abbiamo visto come Bruno Peres abbia giocato male contro l'Inter. Bruno Peres ha qualità più offensive, meglio tenere quindi Florenzi in difesa.

Quanto incidono le voci di mercato sul rendimento dei giallorossi? Molto e purtroppo non sono una cosa buona per i giocatori. Su Nainggolan si sente una cosa ogni giorno, la stessa cosa su molti altri giocatori, a cominciare da Dzeko e Emerson.

Cederebbe quindi Dzeko? Si può dire che Dzeko ha fatto cose importanti a Roma ma l'offerta del Chelsea per avere lui e Emerson di cinquanta – sessanta milioni è veramente alta. Io la accetterei e punterei su Schick per il futuro. Non bisognerà però smantellare la squadra e vendere altri giocatori come lo stesso Pellegrini.

Un giudizio su Di Francesco. E' bravo, lo ribadisco. Sta lavorando bene e nessuno forse si ricorda più che ha portato la Roma al primo posto nel suo girone di Champions League con avversarie del valore di Chelsea e Atletico Madrid. Sta lavorando anche in una situazione particolare con la Roma costretta a non fare tanti acquisti per la situazione che si trova del fairplay finanziario.

Il suo pronostico su quest'incontro. Penso e spero che la Roma possa vincere quest'incontro anche per il bene del campionato, potrebbe tenere ancora più viva la lotta per la Champions. I numeri la Roma li ha per passare a Genova stasera e fare tre punti importanti per la sua classifica.

(Franco Vittadini)

