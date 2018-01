RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata, diretta gol live score: la serie dell'Udinese (recuperi)

Risultati Serie A: classifica aggiornata e diretta gol live score di Lazio Udinese e Sampdoria Roma, le due partite di recupero rispettivamente per la 3^ e la 12^ giornata del campionato

24 gennaio 2018 - agg. 24 gennaio 2018, 12.02 Claudio Franceschini

Risultati Serie A: i recuperi (Foto LaPresse)

Nei due recuperi di Serie A in programma oggi l’impegno più difficile è sicuramente quello che toccherà all’Udinese, che giocherà in casa della slanciatissima Lazio alla ricerca del terzo posto solitario in classifica. Eppure, guai a sottovalutare la squadra del grande ex Massimo Oddo, perché anche l’Udinese è reduce da una eccellente serie positiva caratterizzata da cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette giornate di campionato. Ad essere pignoli però nelle ultime settimane l’Udinese sta vivendo un piccolo rallentamento, comunque fisiologico per una squadra di media classifica che non può tenere a lungo medie da big: a dicembre i bianconeri friulani avevano infilato addirittura cinque vittorie consecutive con la perla del successo a San Siro contro l’Inter, allora capolista e ancora imbattuta; a gennaio invece c’è stato un rallentamento, dovuto ai due pareggi contro avversarie che in classifica sono dietro all’Udinese, cioè il Chievo prima della sosta e la Spal domenica. Il pareggio casalingo contro i ferraresi non è stato un risultato esaltante, però ha comunque portato l’imbattibilità di Oddo a quasi due mesi. Oggi all’Olimpico il gioco si farà duro, vedremo cosa saprà fare l’Udinese… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A

RECUPERI SERIE A

La Serie A 2017-2018 aspetta di vivere la 22^ giornata, ma intanto si gioca anche in questo mercoledì 24 gennaio: sono in programma infatti due partite di recupero, che non si erano disputate all’epoca per il maltempo. La prima, alle ore 18:30, è Lazio-Udinese che fa riferimento alla dodicesima giornata; la seconda, alle ore 20:45, è Sampdoria-Roma che addirittura era in programma alla terza giornata, e che dunque arriva tre mesi e mezzo dopo rispetto a quanto previsto dal calendario. Blucerchiati e giallorossi saranno in campo anche nel fine settimana, a campi invertiti, per la partita di ritorno; le due partite di oggi sono interessantissime per la corsa alla Champions League ma anche Sampdoria e Udinese hanno qualcosa da dimostrare in termini di qualificazione alle coppe europee. Dunque, sarà davvero suggestivo capire cosa succederà oggi e in che modo la classifica del campionato sarà modificata in vista della giornata che ci attende sabato e domenica.

SAMPDORIA ROMA

La Sampdoria ha una grande occasione: portare il suo svantaggio dalla Roma a soli 4 punti, e dunque fare un passo avanti decisivo verso l’Europa League. I blucerchiati hanno perso un po’ di smalto rispetto al fantastico avvio di stagione, ma a Marassi continuano a stupire; devono anche guardarsi le spalle, perchè il Milan sta risalendo forte e ci sono squadre come Fiorentina e Atalanta - per non parlare della stessa Udinese - che potrebbero dare fastidio. La Roma dal canto suo ha vinto solo due volte nelle ultime nove partite; scossa da importanti trattative di calciomercato, vuole però riprendere la marcia e prendersi tre punti in uno dei campi più difficili della Serie A sarebbe un ottimo modo per farlo. Per i giallorossi l’obiettivo è quello di rimanere in corsa per la Champions League; da questo punto di vista Eusebio Di Francesco non vuole far scappare la Lazio e soprattutto con la vittoria di Genova andrebbe ad agganciare l’Inter in quarta posizione (ma al momento ha la doppia sfida diretta a sfavore).

LAZIO UDINESE

Grazie ai 10 gol segnati nelle ultime due partite, la Lazio ha il miglior attacco della Serie A: un premio al grande lavoro che Simone Inzaghi sta svolgendo, perchè si devono anche all’allenatore le crescite esponenziali di giocatori come Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Battere l’Udinese vorrebbe dire arrivare ad avere tre punti di vantaggio sull’Inter - ed eventualmente sulla Roma - e avere il terzo posto in solitaria. Forse per lo scudetto le distanze restano troppo ampie (sarebbe un -8 dal Napoli) ma sicuramente la Lazio potrebbe crederci senza troppa pressione. L’Udinese non aveva mai pareggiato nelle prime 18 partite del suo campionato, poi lo ha fatto due volte consecutive; gli 1-1 colti contro Chievo e Spal sono stati deludenti, ma i friulani non perdono da sette partite e grazie a una straordinaria striscia (tutta targata Massimo Oddo, che ha ottenuto 17 punti in otto gare) si sono portati in quota Europa League. Con la vittoria all’Olimpico l’Udinese scavalcherebbe Atalanta e Milan e si porterebbe al settimo posto; c’è la possibilità di avere la Sampdoria ad una sola lunghezza e ovviamente il campionato dei bianconeri assumerebbe tutta un’altra dimensione.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A

ore 18:30 Lazio-Udinese

ore 20:45 Sampdoria-Roma

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 54

Juventus 53

Lazio*, Inter 43

Roma* 40

Sampdoria* 33

Milan 31

Atalanta 30

Udinese*, Torino 29

Fiorentina 28

Bologna 27

Chievo, Sassuolo 22

Genoa 21

Cagliari 20

Crotone 18

Spal 16

Verona 13

Benevento 7

* una partita in meno

