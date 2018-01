Roma Torino Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Roma Torino Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della semifinale di andata di Coppa Italia, match molto equilibrato sulla carta

24 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Roma Torino Primavera, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Roma Torino Primavera, partita che sarà diretta dall’arbitro Daniel Amabile, si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 24 gennaio: rappresenta la semifinale di andata della Coppa Italia 2017-2018. Il torneo di categoria è arrivato alle sue fasi conclusive; dall’altra parte incrociano Milan e Atalanta, dunque in ogni caso la finale sarà una grande sfida. Prima però giallorossi e granata devono affrontarsi in questa entusiasmante semifinale: per la prima volta si gioca in andata e ritorno e le regole sono quelle della UEFA. Ovvero: in caso di risultato identico (doppio pareggio oppure una vittoria per parte con stesso punteggio) si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore per determinare la squadra che si qualificherà alla finale. Ovviamente vige la regola dei gol in trasferta che valgono doppio; la Roma in questa sfida di andata punta allora a una vittoria mantenendo la porta inviolata, l’imperativo del Torino invece è quello di non affondare e provare a segnare almeno una rete, cosa che renderebbe il ritorno più abbordabile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDRE LA PARTITA

Roma Torino Primavera non è la partita scelta per essere trasmessa in diretta tv in queste semifinali di Coppa Italia; non sarà allora prevista nemmeno una diretta streaming video per seguire la sfida, ma tutti gli appassionati potranno avvalersi, per avere informazioni utili sulle due squadre che si affrontano in campo, degli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in modo particolare Facebook e Twitter.

IL CONTESTO

Questa partita può essere considerata una classica del calcio giovanile: sia la Roma che il Torino infatti hanno una lunga tradizione in Primavera e hanno vinto tanti titoli, anche se il presente sorride maggiormente ai giallorossi. La Roma arriva a questa partita forte della vittoria di campionato sul Verona, che l’ha confermata in terza posizione, mentre il Torino nel fine settimana ha demolito la Sampdoria (4-1) salendo un gradino nella classifica e arrivando al sesto posto. Le due squadre non si sono ancora incrociate in campionato: avrebbero dovuto farlo presto (metà ottobre) ma la partita è stata rinviata su richiesta dei giallorossi che avevano alcuni calciatori convocati nelle nazionali giovanili; ricevuto l’assenso della Lega, gli impegni dei capitolini nella Youth League hanno reso difficile trovare una data per il recupero e alla fine si giocherà a inizio febbraio, aprendo dunque a tre sfide dirette ravvicinate.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO PRIMAVERA

Non ci sono squalificati nelle due formazioni; la Roma potrebbe confermare un po’ del turnover che aveva attuato contro il Bari ma mandando comunque in campo una formazione competitiva. In porta se la giocano Andrea Romagnoli e Greco; in difesa Bouah e Meadows dovrebbero essere i due terzini con Kastrati a fare coppia con Cargnelutti al centro, mentre in mediana potremmo rivedere Salvatore Pezzella che nei quarti aveva preso il posto di Riccardi, operando come playmaker basso davanti alla retroguardia. Sulle mezzali sicura la presenza di Valeau, Marcucci viaggia verso una maglia ma se la deve vedere con Petruccelli. Nel tridente offensivo Petrungaro potrebbe giocare a destra con Antonucci a sinistra, tra Besuijen e Zan Celar è ballottaggio per il ruolo di prima punta. Il Torino presenta un 4-3-3 con Feriga e Buongiorno al centro a protezione di Coppola; Gilli e Fiordaliso sono favoriti per agire come terzini, con capitan D’Alena che invece farà il frangiflutti e il primo riferimento per l’impostazione della manovra. Insieme a lui a centrocampo dovrebbero esserci Ben Lhassine Kone e Oukhadda (ma occhio a Ruggiero), davanti invece Butic sicuramente da attaccante con Rauti e Millico che potrebbero accompagnarlo nel tridente offensivo.

