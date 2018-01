Sampdoria Roma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

24 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Sampdoria Roma, Serie A recupero (Foto LaPresse)

Sampdoria Roma, partita che sarà diretta dall’arbitro Daniele Orsato, è il recupero della terza giornata di Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 24 gennaio. Incredibile ma vero, a Marassi la gara viene recuperata quattro mesi e mezzo dopo: tanto ci è voluto per trovare una data che si incastrasse tra gli impegni giallorossi in Champions League e l’inizio della Coppa Italia, senza considerare le partite interne del Genoa. Sia come sia, Sampdoria e Roma scendono in campo a Genova e tra quattro giorni saranno di nuovo una contro l’altra - allo stadio Olimpico - per la partita di ritorno: un’anomalia nel calendario che rende ancora più interessante la doppia sfida. Dal punto di vista della classifica, la partita potrebbe valere per il quinto posto: la Roma ha 40 punti e la Sampdoria 33, una vittoria blucerchiata accorcerebbe a 4 lunghezze il margine tra le due squadre ma i giallorossi possono andare ad agganciare l’Inter in terza posizione, eventualmente quarta se anche la Lazio dovesse ottenere i tre punti nel suo recupero (contro l’Udinese).

SAMPDORIA ROMA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sampdoria Roma sarà trasmessa in diretta tv sulle due televisioni a pagamento: il satellite mette a disposizione i due canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (in questo secondo caso il codice d’acquisto è 411859), mentre sul digitale terrestre dovete selezionare Premium Sport oppure Premium Sport HD. Come al solito per tutti gli abbonati ci sarà la possibilità di attivare la rispettiva applicazione, vale a dire Sky Go e Premium Play, per assistere alla partita, senza costi aggiuntivi, anche in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Quando la partita sarebbe stata in programma, la Sampdoria era con il vento in poppa: aveva vinto le prime due partite di campionato, e ha poi continuato a fare risultato pieno a Marassi fino a inizio dicembre, quando è caduta - guardacaso - contro la Lazio. Il periodo difficile (un punto in cinque partite) è stato più o meno superato: la Sampdoria è tornata a vincere in casa e si è rilanciata, ma ha anche perso clamorosamente sul campo del Benevento perdendo una grande occasione di avvicinare davvero la zona Champions League. La Roma ha vinto due volte nelle ultime nove partite, ottenendo un totale di 10 punti: prima del pareggio contro il Genoa aveva vito cinque partite consecutive e 9 delle precedenti 10, rispondendo a tutti gli scettici che pensavano che gli addii estivi di Spalletti e Salah avessero indebolito oltremodo la squadra. Adesso però i giallorossi sono in flessione: non vincono da quattro gare (2 punti) e stanno affrontando altri tipi di problemi, ovvero il rischio di smobilitazione dovendo incassare. Pure, questo gruppo ha tutte le possibilità di mettere le mani su una qualificazione in Champions League, di cui giocherà gli ottavi di finale a febbraio con buone possibilità di fare strada.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA

E’ possibile che Marco Giampaolo cambi qualcosa rispetto a domenica: il candidato a rimanere fuori è sorprendentemente Quagliarella, che dopo la tripletta alla Fiorentina potrebbe avere un turno di riposo e lasciare spazio a uno tra Duvan Zapata (che tornerebbe titolare) e Caprari, che d’altra parte potrebbero anche giocare insieme destinando alla panchina il giovane Kownacki. Sulla trequarti dovrebbe essere confermato Gaston Ramirez (ma potrebbe giocare lo stesso Caprari), il centrocampo può vivere della staffetta tra Edgar Barreto e Linetty con Lucas Torreira e Praet che invece avrebbero ancora la maglia da titolari; Bereszisnky e Strinic candidati a coprire le fasce con Silvestre e Gianmarco Ferrari a protezione di Viviano, dunque la difesa non dovrebbe cambiare. Verosimilmente la Roma farà a meno di Dzeko, ormai destinato al Chelsea come Emerson Palmieri: titolare come prima punta l’ex Schick, al suo fianco non recupera Perotti e nemmeno El Shaarawy. Toccherà probabilmente ancora Gerson, con Florenzi che potrebbe essere avanzato nel tridente con Bruno Peres da terzino. In mediana dovrebbe esserci Gonalons per De Rossi, a rimanere fuori sulle mezzali sarebbe Strootman - dunque titolari Nainggolan e Lorenzo Pellegrini; Manolas e Fazio giocheranno al centro della difesa con Kolarov a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ difficile pronosticare una partita come Sampdoria Roma, soprattutto per il contesto dal quale le due squadre arrivano; non sembra avere di questi problemi l’agenzia di scommesse Snai, perchè le quote che ha fornito indicano chiaramente una Roma favorita. Il segno 2 che identifica la vittoria dei giallorossi vale infatti 1,90 contro il 3,85 che accompagna il segno 1 per la vittoria della Sampdoria; valori interessanti perchè ci si aspettava che i blucerchiati potessero non partire così distanti dalla Roma. Per quanto riguarda il segno X che identifica il pareggio, il vostro guadagno con questa eventualità sarebbe di 3,70 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

