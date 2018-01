SORTEGGIO UEFA NATIONS LEAGUE / Streaming video e diretta tv: tutte le fasce. Quali avversarie per l’Italia?

Diretta sorteggio Uefa Nations League info streaming video e tv: quali avversarie per l’Italia? Comincia oggi l'avventura del nuovo torneo Uefa per nazionali

24 gennaio 2018 - agg. 24 gennaio 2018, 10.30 Mauro Mantegazza

Diretta sorteggio Uefa Nations League (Foto LaPresse)

Abbiamo già parlato delle possibili avversarie dell’Italia nel sorteggio della Uefa Nations League, il torneo per Nazionali di cui nella prossima stagione si terrà la prima edizione: le 12 migliori Nazionali del ranking Uefa formano infatti la Serie A del nuovo torneo. Allarghiamo però il quadro a tutte le 55 federazioni europee. Anche in Serie B avremo 12 squadre, divise in tre fasce da quattro squadre ciascuna: nella prima Austria, Galles, Russia e Slovacchia; nella seconda Svezia, Ucraina, Irlanda e Bosnia; nella terza Irlanda del Nord, Danimarca, Repubblica Ceca e Turchia. In Serie C invece avremo ben 15 squadre e dunque una quarta fascia con tre sole Nazionali: in prima fascia Ungheria, Romania, Scozia e Slovenia; in seconda Grecia, Serbia, Albania e Norvegia; in terza Montenegro, Israele, Bulgaria e Finlandia; in quarta Cipro, Estonia e Lituania. Infine la Serie D, con le peggiori 16 Nazionali per ranking Uefa: in prima fascia Azerbaigian, Macedonia, Bielorussia e Georgia; in seconda Armenia, Lettonia, Far Oer e Lussemburgo; in terza Kazakistan, Moldavia, Liechtenstein e Malta; in quarta Andorra, Kosovo, San Marino e Gibilterra. In Serie A le vincenti dei gruppi si qualificano alle Final Four e le ultime retrocedono. Nelle altre serie naturalmente le prime vengono promosse e le ultime retrocesse. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SORTEGGIO DI UEFA NATIONS LEAGUE

Il sorteggio di Uefa Nations League non sarà trasmesso in diretta tv da canali televisivi italiani, ma sarà possibile seguirlo in diretta streaming video tramite il sito ufficiale della Uefa (www.uefa.com) che naturalmente lo seguirà in tempo reale, con aggiornamenti anche sui social network della Federazione europea.

ORARIO E PRESENTAZIONE SORTEGGIO UEFA NATIONS LEAGUE

Oggi alle ore 12.00 ci sarà il sorteggio dei gironi della Uefa Nations League 2018-2019, il nuovo torneo per le Nazionali creato dalla Uefa, la cui prima edizione avrà luogo appunto nella prossima stagione, dopo i Mondiali ai quali purtroppo l’Italia non parteciperà. Sarà dunque proprio questa Uefa Nations League il prossimo impegno ufficiale degli azzurri. L’obiettivo è chiaro: ridurre sempre più il numero delle amichevoli e aumentare l’attenzione sulle Nazionali, che in questo modo si giocheranno un trofeo anche nell’anno dispari, tradizionalmente vuoto fra Mondiali ed Europei. Tra l’altro la Uefa Nations League varrà anche per qualificarsi a Euro 2020, dunque avrà un doppio interesse. Anche da questo punto di vista, l’intento della Uefa è chiaro: visto che ormai agli Europei partecipano ben 24 squadre, le qualificazioni non erano più così avvincenti e di conseguenza ecco un titolo ufficiale in palio per aumentare l’attenzione nel primo anno del biennio.

UEFA NATIONS LEAGUE: LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA

L’Italia, nonostante la mancata partecipazione ai prossimi Mondiali, è comunque fra le 12 squadre che si giocheranno la “Serie A” di questa Uefa Nations League. Esse sono state divise in tre fasce da quattro squadre ciascuna: nella prima abbiamo Germania, Portogallo, Belgio e Spagna; nella seconda troviamo gli azzurri e anche Francia, Inghilterra e Svizzera; infine in terza fascia ecco Polonia, Islanda, Croazia e Olanda. Nella prima fase saranno dunque formati quattro gruppi da tre squadre ciascuno, ovviamente una per fascia, dunque l’Italia naturalmente avrà come avversarie una fra Germania, Portogallo, Belgio e Spagna e una fra Polonia, Islanda, Croazia e Olanda. Attenzione però: l’ultima di ciascun girone retrocederà in “Serie B” per la successiva edizione, con gironi da tre sole squadre sarà un rischio concreto, perché toccherà a ben un terzo delle squadre attualmente in Serie A. Anche questo è stato voluto per tenere altissima l’attenzione: in Uefa Nations League non si potrà scherzare.

© Riproduzione Riservata.