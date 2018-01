Valentino Rossi/ Il Dottore alla presentazione della nuova Yamaha M1: quest’anno più attenzione alla sicurezza

Valentino Rossi, pilota Yamaha - LaPresse

Prime parole in vista della stagione 2018 di MotoGp, da parte di Valentino Rossi. Il pilota della Yamaha, era presenta all’evento in cui è stata svelata per l’appunto la nuova YZR-M1. «E’ difficile spiegarlo ma più o meno è sempre la stessa cosa quando si riparte – le dichiarazioni del 38enne italiano ai microfoni di Sky Sport, in vista della nuova stagione - per me molto dipende da come ti senti, dalle motivazioni, se ancora ti piace guidare la moto». Un Valentino Rossi che l’anno scorso ha gettato al vento la possibilità di vincere il titolo mondiale, anche per via dell'incidente capitato nel suo circuito privato: «Dopo l'infortunio di settembre – ha commentato il Dottore - arrivato in un brutto momento della stagione, non ho sentito forte dolore. Ho sofferto meno dei precedenti, e quando fai questo lavoro la cosa più importante è tornare in fretta sulla moto. Grazie alle buone sensazioni, insieme alla carica dei tifosi, sono riuscito a fare un grande recupero. Quest'anno dovrò stare più attento alla sicurezza anche in allenamento, cercando di gestire meglio gli allenamenti».

ATTENZIONE ALL’ELETTRONICA

Più attenzione alla sicurezza quindi, ma anche all’elettronica, che secondo il numero 46 sarà un aspetto fondamentale della nuova belva del team di Iwata: «I test al via tra 4 giorni a Sepang saranno molto importanti per capire quello che potrà succedere nel corso della stagione. Dovremo lavorare sodo, siamo reduci da una stagione che non è stata il massimo, possiamo e dobbiamo fare meglio. L'elettronica sarà fondamentale». Il numero di Rossi è lo storico 46, ma secondo lo stesso centauro il prossimo campionato avrà un’altra numerazione: «Per la sesta volta affronto il Mondiale con la Yamaha, il mio numero è il 6». Il pilota di Tavullia sarà alla sua 17esima stagione in MotoGp, mentre corre nel Motomondiale da ben 23 anni. Rossi sarà in pista come i suoi rivali per il titolo a fine mese, fra il 28 e il 30 gennaio, per i primi test ufficiali sul circuito di Sepang.

