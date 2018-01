Video/ Siviglia Atletico Madrid (3-1): highlights e gol della partita (Quarti Copa del Rey)

Video Siviglia Atletico Madrid (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita. Montella trova la qualificazione alle semifinali di Copa del Rey 2018.

24 gennaio 2018 Michela Colombo

Video Siviglia Atletico Madrid (LaPresse)

Il Siviglia di Montella torna a sorridere e batte per 3-1 l’Atletico Madrid di Simeone: questa vittoria unita al successo per 2-1 ottenuto all’andata fa si che sia proprio la compagine dei Sevillistas a trovare l’accesso alle prossime semifinali della Copa del Rey. Un grande traguardo quindi per il tecnico ex rossonero, che dopo qualche risultato non proprio eccellente al suo arrivo nella penisola iberica,può ora vantare un ottimo traguardo raggiunto e pure con merito. Nella sfida andata ieri sera in scena al Pizjuan, a favore proprio dei padroni di casa si è messo subito in mostra Escudero, in grado di ferire l’Atletico al primo minuto di gioco. In seguito hanno confermato il successo dei Sevillistas anche Banega (rigore finalizzato al 48’) e Sarabia (rete al 79’): a poco quindi è servito il gol di Antoine Griezmann intervenuto brillantemente al 13 minuto del primo tempo. Il Siviglia quindi è la prima semifinalista della Copa del Rey 2018: non sono però ancora noti i prossimi avversari dei biancorossi e neppure le date delle semifinali.

LE DICHIARAZIONI

C’è ovviamente tanta soddisfazione in casa del Siviglia per la qualificazione raggiunta e al termine del match lo stesso allenatore Vincenzo Montella ha dichiarato: “ Abbiamo visto una grande vittoria: è stata una grande serata per tutti noi e per i nostri tifosi. Il nostro spirito è quello di avere giocatori offensivi, come Navas che oggi ha fatto il terzino. Stasera festeggeremo anche la sua prestazione ma da domani si torna a lavorare. La squadra ha mostrato una crescita costante e sono molto contento di ciò. Ora dobbiamo migliorare ancora”. Rende invece merito all’avversario Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid: "Il Siviglia ha approfittato delle occasioni avute, sia all'andata che oggi. Questo li ha portati a trovarsi in situazione di tranquillità con il punteggio sul pari. Nel primo tempo e all'inizio della ripresa siamo stati pericolosi ma la prestazione del loro portiere Rico è stata molto positiva”.

© Riproduzione Riservata.