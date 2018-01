Alex Schwazer/ Doping, urine dell'ex marciatore ancora blindate a Colonia: presto la svolta?

25 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Alex Schwazer (Foto: LaPresse)

Non è ancora stata fissata una data di consegna della provetta contenete le urine di Alex Schwazer, su cui il Ris di Parma dovrà effettuare le analisi per verificare se ci sia stata o meno una manipolazione, tesi sostenuta dalla difesa del marciatore. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino, ha inviato un fax al Procuratore di Colonia con la richiesta di fissare urgentemente una data. Inoltre, ha chiesto contestualmente che si decida chi si dovrà occupare del trasporto e che vengano fornite tutte le informazioni necessaria al perito sulla catena di custodia e conservazione della provetta. Il caso giudiziario si fa sempre più contorto, quindi proviamo a fare un po' di ordine. Le urine di Alex Schwazer si trovano 20 gradi sottesero in un frigorifero sigillato del Manfred Donike Institut di Colonia, il più antico laboratorio antidoping del mondo.

A un anno dal sequestro delle urine, il mistero si infittisce: cosa teme il laboratorio di Colonia? Perché la Wada si sta opponendo da mesi alla richiesta della magistratura italiana? Perché la Iaaf ha cercato in tutti i modi di frenarla, come emerso dalle mail hackerata da Fancy Bear? Come riportato dal Corriere della Sera, qualcuno forse teme la nuova analisi. I Carabinieri infatti vogliono effettuare l'esame genetico decisivo per chiudere o riaprire la vicenda che ha portato alla maxi squalifica di Alex Schwazer, oro olimpico di Pechino 2008: 8 anni, in quanto recidivo, per positività al testosterone.

ALEX SCHWAZER, COME È COMINCIATO L'INCUBO...

Il caso della seconda positività di Alex Schwazer è scoppiato prima dei Giochi 2016. Il 21 giugno di quell'anno venne diffusa la notizia della positività di un suo campione di urine prelevato il primo gennaio, campione che era però risultato negativo ad una prima analisi standard. Il successivo test (IRMS) più approfondito ha invece rilevato la presenza di metaboliti di testosterone nelle urine, accertando quindi la positività. Lo staff del marciatore lo difese affermando che era in quantità minime e quindi non in grado di avere effetti dopanti. L'atleta convocò una conferenza stampa per respingere le accuse di doping, definendole «false e mostruose» e annunciando una denuncia contro ignoti perché ci sarebbero delle incongruenze nel controllo antidoping. La IAAF però l'8 luglio 2016 lo sospese con effetto immediato dopo che anche le controanalisi diedero esito positivo. Il legale di Alex Schwazer annunciò ricorso, denunciando appunto una manipolazione esterna sul campione di urine prelevato il primo gennaio. Il ricorso venne respinto dal Tar e il marciatore squalificato per otto anni.

La Corte d’Appello di Colonia ha prima disposto l'utilizzo del solo campione A, già aperto, poi, dopo una nuova istanza da Bolzano, disposto la consegna anche del campione B. Da allora il caso è rimasto senza soluzione definitiva. Per dirimere la questione si sarebbe già dovuto procedere con il test del Dna, risolutivo per entrambe le parti, ma le provette sono state bloccate in Germania, nonostante il gip Walter Pelino abbia fatto tutti i passi necessari, nominando il colonnello Giampiero Lago, responsabile del Ris di Parma, come perito responsabile. La vicenda potrebbe vedere una soluzione entro il prossimo febbraio.

