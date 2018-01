Australian Open 2018/ Diretta Federer Chung streaming video e tv, orario della semifinale (tennis)

Diretta Australian Open 2018: info streaming video e tv, la seconda semifinale maschile oppone Roger Federer a Hyeon Chung, scontro generazionale e sfida dalle mille suggestioni

25 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Australian Open 2018: per Roger Federer c'è Hyeon Chung (Foto LaPresse)

Federer Chung è l’unica partita che si gioca in questa giornata agli Australian Open 2018: nella mattina di venerdì 26 gennaio assisteremo alla seconda semifinale del torneo dello Slam, uno scontro generazionale tra un giocatore di 36 anni e mezzo, quel Roger Federer che ha trionfato 5 volte al Melbourne Park e ha vinto 19 Slam, e uno di nemmeno 22 anni, Hyeon Chung che prima di questa grande corsa australiana non aveva mai giocato gli ottavi di un Major. Il pronostico sarebbe scontatissimo, anche perchè in questi casi - solitamente - si usa dire che arrivati al momento della verità (cioè ad una semifinale, o finale) la pressione che prima il ragazzino non ha sentito potrebbe crollare addosso in pochi secondi e all’improvviso; tuttavia questo discorso lo si era fatto pochi giorni fa quando Chung ha incrociato la strada di Novak Djokovic, e lo ha battuto in tre set tirati vincendo tutti i punti pesanti, segno di una maturità e una forza mentale che pochi campioni del futuro avevano alla sua età. Resta un dato, che non può essere girato in alcun modo: Federer resta il chiaro favorito per andare in finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Come sempre gli Australian Open 2018 sono trasmessi in diretta tv da Eurosport ed Eurosport 2, ma per questa semifinale dovrete rivolgervi al primo dei due canali che rimane quello principale; visione riservata ai possessori dell’abbonamento a una delle due pay tv, in alternativa gli appassionati di tennis potranno seguire i match del torneo in diretta streaming video grazie alla piattaforma Eurosport Player, per la quale sarà necessario pagare una quota in abbonamento. Ricordiamo anche che sul sito ufficiale www.ausopen.com troverete informazioni utili sul torneo, come ad esempio le schede dei vari giocatori impegnati in campo.

FEDERER PER L’ENNESIMA FINALE

Roger Federer gioca la semifinale Slam numero 43: nelle precedenti ha centrato la finale in 29 occasioni e di queste 29 partite per il titolo ne ha vinte 19. Se non bastano i numeri, allora possiamo dire che un giocatore di 36 anni e mezzo capace di dominare ancora come se ne avesse 20-25 non lo vediamo da tempo e, anzi, non lo abbiamo mai visto; il segreto dell’eterna giovinezza appartiene allo svizzero e a lui solo. Che anche vincendo gli Australian Open non scavalcherebbe Rafa Nadal al vertice del ranking Atp, ma su questo era stato chiaro lo scorso autunno: criticato per aver rinunciato al Master 1000 di Parigi-Bercy, con il sospetto che volesse preservarsi per le Atp Finals e appunto il ritorno al vertice della classifica, Federer aveva risposto sostenendo che se gli fosse interessato davvero il ranking avrebbe giocato in Francia e non a Basilea. Discorso che non fa una piega: a Roger interessa mettere in bacheca un altro Major, cosa che per di più gli permetterebbe di agganciare Djokovic e Roy Emerson a quota 6 Australian Open vinti.

CHUNG PER LA STORIA

Primo sudcoreano in semifinale Slam, ora anche primo in finale e, magari, come vincitore Slam? La favola di Hyeon Chung pare non conoscere limiti: quello che stupisce di questo ragazzo è il modo in cui rimane in campo. Abbiamo già detto del modo in cui ha battuto Djokovic, ma la sensazione di grande solidità e concentrazione l’aveva già data a Milano, quando aveva vinto le Atp Next Gen battendo giocatori come Rublev e Shapovalov, che sulla carta si pensava più pronti di lui. Chung sta dimostrando che nel tennis di oggi la preparazione mentale può fare molto più di un rovescio lungolinea; ovviamente poi serve anche quello, e infatti il coreano a tennis sa giocare eccome, perchè fa bene un po’ tutto. E’ chiaro però che la capacità di giocare il match point contro il super campione come se fosse il primo punto del primo turno di un Challenger è merce rara: nemmeno Federer, per rimanere sull’avversario di oggi, era così pronto in questa fase della carriera, e infatti lui stesso ricorda che ai tempi le racchette rotte per la frustrazione non erano poche. Contro il suo idolo Djokovic, Chung non ha tremato: ora con Federer la storia rischia di essere diversa e il Re è il primo a essere in grado di batterti prima ancora del sorteggio. Staremo a vedere: certo sarebbe una favola straordinaria per questo ragazzo, se vogliamo Federer rivivrebbe quanto fatto da lui in persona a Pete Sampras in quel famoso Wimbledon 2002.

© Riproduzione Riservata.