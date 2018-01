CARLO TAVECCHIO/ Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia: "Io presidente della Lega Serie A? Non so niente"

25 gennaio 2018 Fabio Morasca

Tapiro d'Oro per Carlo Tavecchio (Canale 5)

Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, ha ricevuto il Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia, il telegiornale satirico di Antonio Ricci, attualmente condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, in onda su Canale 5. Come ricordiamo, lo scorso 20 novembre, dopo la clamorosa mancata qualificazione della nazionale azzurra al mondiale di Russia 2018, Tavecchio si è dimesso da presidente della Figc, chiedendo un passo indietro anche ai componenti del consiglio federale. Carlo Tavecchio, però, risulta essere il favorito per la presidenza della Lega Serie A. Tavecchio, con le seguenti dichiarazioni, è tornato sull'esclusione dell'Italia dai mondiali, manifestando nuovamente il proprio dispiacere: "Io sono tifoso della mia Nazionale, il pensiero che mi turba ancora è di non andare al Mondiale. L’abbiamo scelto in tanti l’allenatore, io ero d’accordo perché in quel momento l’allenatore migliore era lui". Valerio Staffelli, quindi, davanti alla prospettiva di Tavecchio presidente della Lega Calcio, ha deciso di non consegnare il Tapiro a Tavecchio.

"IL TAPIRO D'ORO, CE LO TENIAMO NOI ITALIANI"

"Visto che rischiamo di averla presidente della Lega Calcio, ce lo teniamo noi italiani": queste sono state le parole dell'inviato di Striscia la Notizia. Carlo Tavecchio non ha approfondito quest'argomento, dichiarando, però, la propria disponibilità ad accettare la carica. Queste sono state le sue dichiarazioni rilasciate a riguardo: "Il Tapiro, lo tenga lei. Non mi spinge e non mi manda nessuno. La disponibilità quando vogliono c’è, altrimenti io sono un uomo contento. Non so niente, mi creda". Il nome di Carlo Tavecchio per la presidenza della Lega Serie A sarebbe appoggiato dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, e dal presidente del Torino, Urbano Cairo. Quest'ultimo, però, ha già smentito il suo supporto a Tavecchio. In caso di elezione, inoltre, Tavecchio verrebbe affiancato da Javier Tebas, presidente della Liga spagnola ed ex dirigente di Mediapro, nel ruolo di amministratore delegato. Il presidente della Lega Serie A verrà scelto il prossimo 29 gennaio.

