Champions League sulla Rai in chiaro/ Accordo ufficiale con Sky: 1 partita con squadra italiana al mercoledì

Champions League 2018-2019: torna in chiaro sulla Rai, accordo ufficiale con Sky per una partita al mercoledì con una squadra italiana in campo. Tutti gli altri accordi per lo sport in tv

25 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Champions League in chiaro alla Rai (LaPresse)

Ora è ufficiale: dalla prossima stagione, 2018-2019, la Champions League vedrà una partita in chiaro sulla Rai il mercoledì sera con la migliore squadra italiana. La decisione arriva in virtù di un accordo specifico tra Sky Sport - detentrice dei diritti in esclusiva per i prossimi tre anni, ereditando il pacchetto fino a quest’anno in mano a Mediaset Premium - reso pubblico questa mattina: tornano dunque in Rai e in chiaro i grandi match della Champions con la speranza che qualche italiana possa effettivamente arrivare il più in là possibile per godersi l’intero spettacolo del miglior calcio europeo. Stagione già importante la prossima per la presenza di 4 e non più 3 squadre italiane, l’accordo siglato con Sky permette alla Rai i dirigi in esclusiva in chiaro degli incontri in prima serata del mercoledì con una squadra nostrana. «Nel pacchetto sono incluse 2 semifinali, la finale e la sfida per la Supercoppa europea in agosto», spiega il direttivo Rai felice per l’accordo. Va specificato che quella partita in chiaro verrà trasmessa anche contemporaneamente su Sky Sport che ha il pacchetto per tutti i match della prossima stagione. Intanto una nota Rai conferma altri importanti accordi sempre con Sky: «abbiamo anche acquisito da Sky i diritti per la trasmissione in diretta del Gran Premio d'Italia di automobilismo a Monza, comprese prove e qualifiche. Viale Mazzini ha inoltre raggiunto un accordo con l'Uefa per l'esclusiva assoluta (free e pay) di tutti gli incontri della Nazionale Italiana di calcio per i prossimi due cicli di qualificazioni per gli Europei 2020 e i Mondiali 2022, dellaNations League (il nuovo torneo europeo per squadre nazionali) e di tutte le amichevoli internazionali».

SKY SI “PRENDE” TUTTI GLI EUROPEI 2020

La Nazionale italiana dunque, seppur orfana dei Mondiali per non essersi sciaguratamente qualificata - la Coppa del Mondo andrà in onda su Mediaset Premium, ndr - rimarrà in chiaro sulla Rai per tutti i prossimi cicli di qualificazione con direzione Mondiali Qatar a qui la Rai proverà a partecipare all’asta. Sky invece annuncia con giubilo che si è assicurata tutti gli Europei 2020 in esclusiva assoluta: «Dopo Euro 2016 in Francia, Sky Sport trasmetterà per la seconda volta consecutiva gli Europei di calcio: tutti i 51 match del torneo saranno in diretta su Sky, di cui 24 in esclusiva. Un’edizione itinerante, con il match inaugurale a Roma e la finale a Londra, che prevede la partecipazione di 24 nazionali, suddivise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno», recitano i vertici della pay tv di Milano. Anche qui è giunto poi un accordo successivo con la Rai che si è aggiudicata l'esclusiva in chiaro delle migliori 27 partite oltre agli highlights di tutte le altre partite non selezionate. A questo punto ci auguriamo per tutti, non solo per le tv, che a questi Europei i nostri azzurri possano finalmente qualificarsi…

