Dzeko al Chelsea? Calciomercato Roma: manca l’intesa fra il giocatore e i Blues, si continua a trattare. Continuano le trattative fra l’entourage del giallorosso e i londinesi

Quello di ieri contro la Sampdoria sarà l’ultimo gol di Edin Dzeko con la maglia della Roma? Difficile dirlo, fatto sta che una trattativa che sembrava ormai prossima alla chiusura, con il bosniaco già con le valigie in mano, si sta protraendo più del previsto. Facciamo un po’ di chiarezza. Fra la squadra capitolina e il Chelsea vi è un accordo per un valore totale di 60 milioni di euro, bonus compresi, in cambio del cartellino di Edin Dzeko ed Emerson Palmieri. Per quanto riguarda il terzino sinistro brasiliano è tutto fatto, sia con il giocatore che fra le due società, mentre per l’attaccante della nazionale bosniaca manca ancora l’intesa fra i Blues e il giocatore. L’entourage dell’ex Manchester City vuole strappare il massimo anche perché è conscio che questo sarà l’ultimo grande accordo in carriera, alla luce dei 32 anni del proprio assistito.

LA RICHIESTA DI DZEKO

La richiesta di Dzeko è di una cifra vicina agli 8 milioni di euro netti all’anno fino al 30 giugno del 2021, mentre il Chelsea sta un po’ frenando perché non è nella propria politica societaria concedere contratti pesanti agli extra trentenni. La sensazione circolante è che nella giornata odierna possa arrivare qualche aggiornamento importante, ma non è da escludere che alla fine Edin possa rimanere nella capitale. In base a quanto filtra dagli ambienti giallorossi, pare che lo stesso giocatore non sia poi così convinto di lasciare Roma, dove si trova molto bene, per volare a Londra. E’ chiaro, se alla fine venissero confermate le cifre di cui sopra, il contratto verrebbe firmato, ma probabilmente a parità di stipendio, Edin se ne rimarrebbe all’Olimpico almeno fino al termine della stagione in corso.

