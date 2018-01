Fenerbahce Conegliano/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League)

Diretta Fenerbahce Conegliano, info streaming video e tv. Le pantere di Santarelli volano in Turchia nella terza giornata della Champions League da favorite.

25 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Conegliano (da twitter ufficiale)

Fenerbahce-Conegliano, diretta dagli arbitri Mario Bernaola e Dusan Rychlik, è la partita di volley femminile in programma oggi giovedì 25 gennaio alle ore 17.00 (ma saranno le ore 19.00 locali) al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul. La compagine delle pantere vola quindi in Turchia per disputare la prima vera trasferta europea nella terza giornata della fase a gruppi per la Champions League. La scelta dei termini non è casuale visto che con un match casalingo già disputato, va ricordato che l’unica altra trasferta per le ragazze di Santarelli è occorsa a Novara, nella prima giornata.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Va ricordato che la partita tra Fenerbahce e Conegliano attesa alle ore 17.00 sarà visibile in diretta tv sulla tv satellitare id Sky, che ha acquisito i diritti per la Champions League di volley. Appuntamento quindi al canale Fox Sport HD al numero 204 del telecomando con diretta streaming video assicurata tramite l’app Sky Go riservata ai soli abbonati.

QUI FENERBAHCE

Di certo la squadra turca non sarà tra le avversarie più semplici per le venete, benchè proprio nel turno precedente della Champions League il Fenerbahce sia stato sconfitto al tie break da Novara. Di fronte al pubblico di casa e contro un’altra formazione italiana però le turche vorranno ottenere la loro vendetta. Impressionanti comunque i numeri finora messi a bilancio della formazione di Istanbul, almeno per quanto riguarda il campionato nazionale. Nella division 1 femminile il Fenerbahce è la terza forza del campionato con ben 36 punti trovati in 15 match disputati e appena due KO finora a rimediati.

QUI CONEGLIANO

Se i numeri messi a bilancio dalle turche paiono importanti, altrettanto sono le statistiche firmate dalla ragazze di Daniele Santarelli nella stagione corrente della Serie A1. Classifica alla mano vediamo che le pantere sono ancora prime in classifica con ben 44 punti ottenuti in 16 match disputati e un solo KO a bilancio. L’unico passo falso fatto da Conegliano quindi pare essere stato con Modena lo scorso 26 novembre. Ecco quindi che nonostante il campo avverso ancora una volta le venete paiono le favorite d’eccezione.

