Juventus, Benatia/ "Higuain segna meno, ma vince titoli: grazie ad Allegri"

Juventus, Benatia: il difensore marocchino parla di Gonzalo Higuain sottolineando che il Pipita segna meno da quando è arrivato a Torino, ma vince i titoli grazie a Massimiliano Allegri.

25 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Medhi Benatia è stato protagonista in casa Juventus di una lunga intervista ai microfoni di Premium Sport. Il centrale marocchino ha parlato anche di Gonzalo Higuain, sottolineando: "Il Pipita magari segna di meno rispetto al passato, ma calciatori che lavorano come lui non ce ne sono molti. Ha capito che alla fine farà 20 gol alla Juventus ma può vincere i titoli. Dall'altra parte di gol ne aveva fatti 36 ma senza vincere nulla. Sta facendo un lavoro enorme per no, con un atteggiamento sempre giusto. A me non interessa se segna o meno come penso anche a lui, l'importante è che la squadra vinca". Parole importanti che potrebbero anche scuotere l'ambiente e creare dei malumori a Napoli dove quest'anno si farà di tutto per trasformare le parole del difensore della Juventus cambiando epilogo al campionato che i bianconeri vincono da sei anni consecutivi.

LO SCORE DEL PIPITA IN BIANCONERO

Gonzalo Higuain è passato dal Napoli alla Juventus nell'estate del 2016 per la cifra record di 90 milioni di euro coi bianconeri pronti a pagare la clausola rescissoria. Il Pipita in azzurro era riuscito a segnare 71 reti in Serie A in tre stagioni, chiudendo con il clamoroso record di 36 che aveva superato ogni aspettativa. In bianconero sembra che segni di meno rispetto al passato anche se l'anno passato comunque i suoi 24 gol in campionato li ha fatto. Le polemiche sono però arrivate per le appena 9 reti siglate in questa stagione in campionato. Numeri però che corrispondono a un modo di giocare molto diverso rispetto a quando era un calciatore azzurro. Nella squadra di Maurizio Sarri tutto era studiato per metterlo al centro del gioco, come finalizzatore assoluto della manovra e in grado di buttarla sempre e comunque dentro. Nella Juventus invece gioca in un organico che dà risalto più alla squadra e in cui ogni suo elemento si sacrifica.

