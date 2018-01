Novara Prostejov/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions league volley)

Diretta Novara Prostejov: info streaming video e tv. La formazione di Barbolini torna in eurooa dopo il successo al tie break ottenuto con il Fenerbache nel turno precedente.

25 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Novara (da Twitter ufficiale)

Novara-Prostejov, diretta dagli arbitri Aleksandar Vinaliev e Philippe Schrmann, è la partita di volley femminile in programma oggi giovedì 25 gennaio 2018 al Pala Igor di Novara. Fischio d’inizio per il match valido nel terzo turno del girone B della Champions League atteso per le ore 20.30. La compagine campionessa d’Italia in carica torna protagonista in Europa con il preciso obbiettivo di mettere a bilancio una pesante vittoria e tre punti. Classifica alla mano vediamo infatti che sebbene sia solo al terzo turno, il cammino dei Novara verso la qualificazione alla fase finale della Champions League è ancora ben lungo e tortuoso.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Novara e Prostejov, attesa per le ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sulla tv satellitare di Sky che ha acquisito i diritti per la Champion League di volley femminile. Appuntamento quindi al canale FOX Sport HD con diretta streaming video garantita tramite l’app Sky Go riservata però ai soli abbonati al servizio.

QUI NOVARA

Nei primi appuntamenti della Champions League si può dire che finora Novara non è stata molto fortunata: un insuccesso e una sola vittoria questa ottenuta appena al tie break. Se però sul continente le piemontesi non sono ancora al top della condizione, va detto che le ragazze di Massimo Barbolini continuano a far sognare i propri tifosi almeno nelle competizioni nazionali. Considerando anche solo il Campionato di Serie A1 infatti va ricordato che Novara con Conegliano è la prima forza della stagione: secondo piazza al momento della classifica con 39 punti ottenuti in 16 giornate disputate a cui aggiungiamo anche tre solo KO finora rimediati.

QUI PROSTEJOV

Numeri alla mano ci accorgiamo che non è da meno anche il club ceco del Prostejov, anche se questo al momento è fanalino di coda della graduatoria del girone B di Champions League. Nel campionato nazionale però le ceche, oggi ospiti al Pala Igor sono la prima forza della Extraliga femminile. Per il Protejov infatti le statistiche ci ricordano la prima piazza della classifica con 50 punti ottenuti in 17 incontri disputati e ancora nessuna sconfitta rimediata. Numeri pesanti ovviamente ma che vanno commisurati alla differenza tecnica che vi è tra la serie ceca e il campionato italiano.

