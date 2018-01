Pellegri alla Juventus?/ Calciomercato news, affare da 20 milioni di euro, intesa vicina

Pellegri, attaccante del Genoa - LaPresse

Si chiama Pietro Pellegri e con grande probabilità sarà il prossimo talento che si assicurerà la Juventus. Approfittando della finestra di calciomercato attualmente in corso, il club bianconero si è avvicinato moltissimo al 16enne del Genoa, con le ultime indiscrezioni che raccontano di un accordo ormai ad un passo. Se tutto andrà come previsto, la Vecchia Signora verserà nelle casse del Grifone 10 milioni di euro subito più altri 10 di bonus, distribuiti nel tempo. Pellegri non si trasferirà fin da subito a Vinovo, ma resterà a Genova almeno fino al termine della stagione in corso, poi in occasione del calciomercato estivo si capirà se il ragazzo vestirà subito il bianconero, o se la Juventus lo parcheggerà in un’altra squadra, che gli garantisca però il giusto minutaggio, magari l’Atalanta, con cui i bianconeri hanno instaurato diverse operazioni nelle ultime sessioni di mercato.

PIACEVA ANCHE A CITY E PSG

Tantissime le squadre interessate al classe 2001, fra cui il Manchester City e il Paris Saint Germain, e anche per questo la Juventus ha voluto stringere l’operazione. Tra l’altro le proposte delle due big di cui sopra erano migliori dal punto di vista economico rispetto a quella dei bianconeri, ma il ragazzo e la famiglia hanno optato per il trasferimento a Torino, rimanendo così in Italia. Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro decisamente prolifico, in cui appunto le varie parti in gioco hanno raggiunto l’intesa da 20 milioni totali di cui sopra. Non è da escludere che nella trattativa possa rientrare Fabrizio Caligara, centrocampista della Primavera juventina che piace molto ai rossoblu.

