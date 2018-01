Var Sampdoria Roma/ Arbitro Orsato, rigore per il fallo di mano di Kolarov

Var Sampdoria Roma: arbitro Orsato, rigore per il fallo di mano di Kolarov. Arriva con l'assistenza Var la decisione nel recupero di Serie A a Marassi

25 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Kolarov, autore del fallo di mano (LaPresse)

In Sampdoria Roma è stata di nuovo protagonista la Var, perché il calcio di rigore assegnato ai blucerchiati alla fine del primo tempo è giunto dopo il suggerimento del Var all’arbitro Daniele Orsato. Ricordiamo che nel recupero di Serie A a Marassi l’addetto Var era Paolo Silvio Mazzoleni, con Gianmattia Tasso assistente e adesso andiamo al 43’ minuto di gioco, quando è successo l’episodio discusso. Cross di Ramirez dalla fascia sinistra, Kolarov ‘buca’ il rinvio e colpisce col braccio destro largo la palla, che altrimenti sarebbe giunta a Quagliarella, solo nell’area giallorossa. Orsato assegna giustamente il rigore, ma solo dopo consulto con il Var. Da notare che invece Orsato ha optato per non ammonire il difensore serbo della Roma, forse concedendogli l’attenuante della goffaggine dell’intervento che ha portato al fallo di mano. Considerando che in queste situazioni il cartellino giallo non è più obbligatorio, è una decisione che ci può stare: in ogni caso, la decisione fondamentale (cioè il calcio di rigore) è stata corretta proprio grazie al Var.

VAR SAMPDORIA ROMA, POLEMICHE GIALLOROSSE SUL RIGORE

La Roma, a dire il vero, più che per il fallo di mano in sé, ha protestato per l’inizio dell’azione che ha portato al rigore della Sampdoria. L’attacco blucerchiato infatti è scaturito da un contatto al limite tra Ferrari e Strootman: l’olandese della Roma cerca il dribbling, il difensore doriano si frappone. Il contatto c’è, il guardalinee Paganessi segnala il fallo, ma resta qualche dubbio anche a causa del modo in cui Strootman frana a terra e così Orsato decide di ignorare la segnalazione del suo collaboratore, facendo proseguire il gioco. Va detto che questa decisione è stata coerente con il metro di giudizio sempre impiegato da Orsato, noto per i suoi arbitraggi ‘all’inglese’, dunque è una decisione non scandalosa e che certamente non avrebbe lasciato tracce, se sullo sviluppo dell’azione non fosse arrivato il rigore…

© Riproduzione Riservata.