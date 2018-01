Verona Latina/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1 recupero)

Diretta Verona Latina: info streaming video e tv. La squadra di Grbic torna in casa per questo recupero di Serie A1 con l'obbiettivo di rimediare agli ultimi due KO ottenuti.

25 gennaio 2018

Diretta Verona Latina (da facebook ufficiale)

Verona-Latina, diretta dagli arbitri Bruno Frapiccini e Luca Sobrero, è la partita di volley maschile in programma oggi giovedì 24 gennaio alle ore 20.00 presso l’Agsm Forum, valida come recupero della 14^ giornata del campionato. Si gioca quindi solo oggi un match che era stato messo originariamente in calendario per lo scorso 30 dicembre. Non è certo la prima volta che ciò accade anche perché anche in quote stagione il programma ufficiale rimane più che sovraffollato tra impegni nazionali e internazionali dei vari club. La sfida attesa in terra veronese comunque rimane tra le più attese, specie ora dove l’esito potrebbe non apparire poi così scontato, almeno secondo gli ultimi risultati raccolti da Verona come da Latina.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che il recupero del match tra Verona e Latina, in programma alle ore 20.00 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato. Appuntamento quindi al canale Raisport + da tempo punto di riferimento per tutti gli appassionati: diretta streaming video della partita assicurata tramite il servizio gratuito raiplay.it.

QUI VERONA

La compagine di Nikola Grbic torna tra le mura di casa e di fronte al proprio pubblico con il preciso obiettivo di mettersi alle spalle i due KO recenti ottenuti in campionato, tornando quindii a vincere alla grande. La squadra gialloblu dopo tutto sta registrano un ottimo percorso in questa stagione alla Serie A1 ed è un vero peccato che le sconfitte con Modena e Trento ne abbiano abbassato il piazzamento in classifica. Al momento infatti Verona è solo quinta ma con ben 32 punti conquistati in 18 giornate e una sola lunghezza di distacco proprio dai trentini (che però hanno ancora un match da recuperare). Importante comunque quanto stanno facendo gli scaligeri pure in Europa: i gialloblu sono ora impegnati negli ottavi di finale della Cev Cup e si stanno facendo davvero strada sul continente.

QUI LATINA

Nessun impegno europeo invece per la formazione di Vincenzo Di Pinto , che invece ha comunque faticato non poco finora nel campionato della Serie A1. Latina vanta infatti al momento solo la decima piazza con 22 punti ottenuti in 18 giornate del campionato disputate. Il bilancio della Top volley racconta quindi di sole 6 vittorie finora, delle quali però l’ultima è arrivata solo domenica scorsa in occasione del 19^ turno disputato in casa contro Vibo Valentia. Allora per Di Pinto e suoi fu un successo netto per 3-0 che ha decisamente risollevato il morale in casa della Taiwan Experince, che non perde di mira l’obbiettivo dei play off scudetto.

