Video/ Arsenal Chelsea (2-1): highlights e gol della partita (Semifinale Carabao Cup )

Video Arsenal Chelsea (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita. I Gunners trovano la qualificazione alla finale della Coppa di Lega inglese: se la vedranno con il City.

25 gennaio 2018 Umberto Tessier

Video Arsenal Chelsea (LaPresse)

Arsenal e Chelsea si sfidano per il ritorno della Coppa di Lega, in palio c'è la finale contro il Manchester City. Hazard, schierato al posto dell’infortunato Morata fredda Ospina con un preciso sinistro e porta in vantaggio la compagine di Conte. Gli uomini di Wenger non si perdono d’animo e all’11' trovano lo spunto vincente. Il colpo di testa dell’incontrastato Monreal gioca a flipper tra Alonso e Rüdiger e finisce per sorprendere Caballero. Nel primo tempo dell’Emirates il Chelsea, che alla mezzora offre il debutto a Barkley subentrato all’acciaccato Willian. I Gunners rientrano con grande determinazione in campo, mentre l’undici di Conte si affida a qualche ficcante ripartenza. I padroni di casa capitalizzano la loro superiorità all’ora di gioco con Xhaka che inizia l’azione e la finalizza con un tocco lesto, dopo il cross di Lacazette deviato da Rüdiger. Il Chelsea prova a pareggiarla ma il risultato non cambierà più.

LE DICHIARAZIONI

L'Arsenal batte il Chelsea per due reti ad uno e vola in finale dove ad attenderla ci sarà il Manchester City guidato da Pep Guardiola. Queste le parole dei due tecnici rilasciate nel post partita. Antonio Conte, manager del Chelsea, ha parlato conferenza stampa. Queste le parole riportate dal canale ufficiale Twitter della società inglese: "Sono molto deluso per l'eliminazione. Siamo stati sfortunati su entrambi i gol concessi, è stata una gara equilibrata. Sono soddisfatto dell'impegno dei mie giocatori. Willian? Ha avuto un problema muscolare, ma non credo sia un infortunio grave". Arsene Wenger, manager dell'Arsenal, è intervenuto al termine del match vinto contro il Chelsea. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport UK e riportate dalla BBC: "Nel primo tempo abbiamo lasciato troppo spazio al Chelsea. Eravamo timorosi nel proporci e abbiamo sofferto. Non abbiamo giocato nella giusta posizione, ma nel secondo tempo abbiamo preso il controllo del match. Sappiamo di aver fatto una prestazione migliore nel secondo tempo. Ora abbiamo del tempo per preparare a finale, siamo contenti di poter riportare i nostri tifosi a Wembley".

