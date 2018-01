Video/ Lazio Udinese (3-0): highlights e gol della partita (Serie A, recupero 12^ giornata)

Video Lazio Udinese (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Olimpico. Biancocelesti dominanti nel recupero della 12^ giornata di Serie A

A dispetto di una vittoria decisamente di larga misura per la Lazio, il possesso palla è stato a favore dell'Udinese nello 0-3 che i friulani hanno subito all'Olimpico, 54% contro il 46% dei padroni di casa. 4 parate a testa per Strakosha e Bizzarri, ma il numero uno albanese della Lazio si è messo particolarmente in luce con due interventi decisivi. I tiri totali sono stati 10-9, quelli nello specchio della porta 7 per la Lazio e 5 per l'Udinese, indice di una supremazia che non è stata netta come al solito per i biancocelesti, come sottolineato anche da Massimo Oddo in conferenza stampa. La Lazio ha comunque legittimato la vittoria anche creando maggiori occasioni da gol, 7 contro le 4 dei friulani. Udinese pescata due volte in fuorigioco, Lazio una sola volta ma il conto dei calci d'angolo è stato favorevole agli ospiti, ne hanno collezionati 6 contro i3 dei padroni di casa. 2 ammonizioni per la squadra di Massimo Oddo e nessuna per quella di Simone Inzaghi, nonostante la Lazio abbia commesso 8 falli e l'Udinese 5. 38 palle perse e 30 recuperate per i friulani mentre per la Lazio questo conto è perfettamente in pari, 31 e 31. I biancocelesti si sono affidati molto di più ai lanci lunghi rispetto agli avversari, 16 contro 10, per innescare principalmente la velocità dei propri contropiedisti. L'Udinese ha attaccato 8 volte centralmente e 8 volte da sinistra, solo 2 volte invece dal lato sinistro del campo. La Lazio ha fatto invece registrare 10 attacchi centrali, 5 da destra e 8 da sinistra. Le statistiche individuali hanno visto Felipe Anderson tirare più in porta, 3 volte, e creare altrettante occasioni da gol. Il brasiliano ha perso però anche 7 palloni, mentre tra i difensori Danilo spicca con 7 palle recuperate, una in più del suo collega Stefan De Vrij.

LE DICHIARAZIONI

Massimo Oddo ha commentato così la prestazione dei suoi in conferenza stampa: "Siamo abituati a vedere la Lazio che crea 10-15 palle gol a partita, oggi non ci è riuscita anche per merito nostro. Noi abbiamo fatto certamente una buona partita dal punto di vista tattico, non siamo riusciti a far gol nei nostri momenti migliori soprattutto per merito di Strakosha, ma abbiamo perso una partita per un autogol e due contropiede, molto grave questo perché conoscevamo le caratteristiche della Lazio, dovevamo gestire la partita in maniera più intelligente. La Curva Nord della Lazio mi ha fatto provare forti emozioni con la sua accoglienza e ringrazio i tifosi, anche quando sono tornato da calciatori il forte legame che c'è tra me e il mondo Lazio è stato confermato ed è motivo di orgoglio per me. Nell'economia della nostra partita ha pesato il secondo gol, avevo chiesto ai miei di restare in partita con attenzione e invece ci siamo fatti infilare in contropiede. Abbiamo passato comunque anche gran parte del secondo tempo nella metà campo della Lazio, la squadra ha fatto quello che doveva fare, la Lazio ha alternative sulle quali noi non possiamo contare, regalando giocatori importantissimi come Adnan, Behrami e Lasagna. Assenze che pesano per noi anche dal punto fisico."

Grande soddisfazione, sempre in conferenza stampa, da parte di Simone Inzaghi dopo il 3-0 ai friulani: "Siamo stati bravi, abbiamo vinto contro una squadra che secondo me darà fastidio a tanti avversari. Temevo questa partita, siamo stati bravi a prepararla nel migliore dei modi e a recuperare energie dopo domenica. Abbiam fatto 3 gol di ottima fattura, siamo una squadra che deve ancora crescere ma alla vigilia di questa stagione ci accreditavano del decimo posto, stiamo dimostrando il nostro valore. Siamo senza Immobile ma col rientro di Felipe Anderson e Nani ho davanti elementi di qualità, l'avevo detto anche quando erano reduci dall'infortunio. Immobile e Luis Alberto stanno facendo cose fantastiche ma sapevo che ci sarebbe stato spazio per tutti, visto che abbiamo davanti un ciclo di partite lunghissimo. Ora abbiamo di fronte due trasferte consecutive contro un Milan che era accreditato di grandi cose a inizio stagione, sono convinto che lavoreremo bene sulla base di quanto fatto oggi, contro un'Udinese molto fisica che non è certo una squadra di allievi".

LAZIO UDINESE, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA: IL VIDEO

