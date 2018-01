Video/ Real Madrid Leganes (1-2): highlights e gol della partita (Quarti Copa del Rey)

Video Real Madrid Leganes (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita. Clamorosa eliminazione dei Blancos ai quarti della Copa del Rey. Zidane in bilico?.

25 gennaio 2018 Michela Colombo

Video Real Madrid Leganes (LaPresse)

Clamorosa l’eliminazione del Real Madrid dalla Copa del Rey per mano del Leganes: il 1-2 incassato dai blancos tra le mura di casa del Bernabeu fa si che è proprio la formazione bianco blu a passare il turno e a trovare quindi l’accesso al tabellone della semifinali. La sfida si è rivelata davvero combattuta e senza dubbio dobbiamo segnalare l’ottima prestazione dell’estremo difensore del Leganes Nereo Champagne, autore ieri di una prestazione eccezionale specie nel finale dove non sono mancare le belle occasioni da gol per i Galacticos. Nella prima frazione di gioco però sono proprio gli ospiti gli assoluti protagonisti: loro la prima rete del match con Eraso al 31’ a cui ha risposto solo al 47’ Karim Benzema. A chiudere la partita contro il Real Madrid alla fine è poi bastata la rete di Gabriel firmata la 55’ che ha regalato al Leganes la semifinale di Copa del rey. Statistiche alla mano comunque notiamo che la prestazione del Real Madrid è stata importante benchè non sia riuscita a finalizzare tutto il gioco creato. Per i blancos vediamo il 69% di possesso palla e ben 16 tiri di cui però solo 3 hanno centrato lo specchio avversario: aggiungiamo anche 13 punizioni e 12 corner. Per il Leganes invece il bilancio racconta di solo 9 tiri ma di questi ben 4 hanno trovato lo specchio dei padroni di casa: notiamo pure 6 punizioni e 5 corner oltre che 2 fuorigioco.

LE DICHIARAZIONI

C’è chiaramente tanta amarezza in casa Real Madrid per il risultato raccolto: l’ennesimo KO per ls squadra di Zidane che pare sempre più in crisi. Ecco perché lo stesso allenatore ha poi affermato in conferenza stampa: “E' una notte molto dura. Sono il massimo responsabile e sono arrabbiato con me stesso. Ora bisogna analizzare la situazione. E' un fallimento per me, un duro fallimento. La squadra ci ha provato, ha corso, ma non è riuscita a centrare l'obiettivo. E' la mia peggior notte da quando sono qui. Psg? E' chiaro, chiarissimo che mi giocherò il futuro. Sono io il responsabile di tutto ciò". Di tutto altro avviso ovviamente lo spogliatoio del Leganes, galvanizzato da tale traguardo raggiunto contro un club così importante. Il tecnico bianco blu, Garitano, al termine del match ha infatti affermato: “Abbiamo preparato bene questa partita, il gol iniziale è stato molto importante. Ogni tanto queste cose fanno bene al calcio. Sapevamo che sarebbe stata dura, soprattutto contro una squadra come il Real Madrid. Ma ci abbiamo creduto dall'inizio e alla fine ci siamo riusciti”.

© Riproduzione Riservata.