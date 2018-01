Video/ Sampdoria-Roma (1-1): highlights e gol della partita (Serie A, recupero 3^ giornata)

Video Sampdoria Roma (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata a Marassi ed è stata valida per il recupero della terza giornata nel campionato di Serie A

25 gennaio 2018 Stefano Belli

Video Sampdoria Roma, Serie A recupero 3^ giornata (Foto LaPresse)

È arrivato il momento di dare un po' di numeri, soprattutto ora che abbiamo il quadro completo della situazione dopo le prime 21 giornate di campionato. Pareggiando 1-1 sul campo della Sampdoria la Roma sale a 41 punti in classifica, una media di 1,95 punti a gara comunque non sufficiente per garantire ai giallorossi un posto nella top 4: con il recupero diventano cinque le partite consecutive senza vittorie, un digiuno che ha fatto piombare i capitolini a -13 dal Napoli capolista. La squadra di Di Francesco resta comunque in piena corsa per l'accesso alla prossima Champions League, a patto però di cambiare marcia e di non lasciare altri punti per strada. La Sampdoria si conferma la sesta forza del campionato è al momento sembra avvantaggiata rispetto a Milan e Atalanta nella corsa verso l'Europa League, senza tralasciare Torino e Fiorentina che devono trovare una certa continuità nei risultati. In merito al match del Ferraris vanno rimarcate le due 2 parate decisive di Alisson che salva i giallorossi dal KO per la seconda gara consecutiva: il portiere brasiliano domenica scorsa era diventato l'incubo di Icardi, ieri ha decisamente guastato la serata a Caprari negandogli il gol del raddoppio che ha consentito alla Roma di rimanere a galla e pareggiare nel recupero con Dzeko. Decimo gol in campionato per il bosniaco, di gran lunga il miglior realizzatore della squadra, che veniva ormai dato sul piede di partenza: invece pare che Roma e Chelsea non abbiano trovato l'accordo sull'offerta e sull'ingaggio del giocatore, le due parti hanno ancora una settimana di tempo per venirsi incontro ma la partenza di Edin non è più così scontata come qualche ora fa. Di certo se Dzeko dovesse rimanere sarà ancora più difficile per Schick ritagliarsi un ruolo da protagonista, considerando il ritorno di Defrel e la scoperta di Antonucci, autore dell'assist per il pari. Inoltre rientreranno a breve anche El Shaarawy e Perotti, il ceco deve darsi una svegliata altrimenti lo vedremo scaldare la panchina per la maggior parte del tempo. Fabio Quagliarella si conferma il secondo miglior marcatore italiano della Serie A con i suoi 16 gol, peccato per le noie muscolari che gli hanno impedito di rimanere in campo per novanta minuti. A destare preoccupazione in casa Samp sono le condizioni di Dennis Praet, uscito dal campo parecchio dolorante: si teme infatti uno stiramento alla coscia destra per il centrocampista belga, che era stato uno dei migliori in campo.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Eusebio Di Francesco (allenatore della Roma) ai microfoni di Sky Sport, all'interno della trasmissione dedicata al calciomercato: "Oggi non siamo stati premiati dall'episodio del rigore e soprattutto dal fallo iniziale su Strootman non fischiato dall'arbitro. La squadra ha ritrovato comunque il desiderio di giocare e di mettere in difficoltà gli avversari, Antonucci ci ha dato anche la qualità in determinati momenti della gara, anche Schick non si è comportato male, ha tante qualità e ha dimostrato di poter giocare in ciascun ruolo. Con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto fare bottino pieno. L'intervento di Ferrari su Strootman è ostruzione netta, anche il guardalinee era del nostro avviso, peccato sia stato smentito dal direttore di gara che forse non aveva una visuale ottima. Al di là del rigore in sé è la dinamica della gara a essere inficiata da questi episodi".



Nel post-gara è intervenuto anche il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo: "Stasera mi sono divertito, quando giochi a calcio cercando di proporre e offrire qualcosa viene puntualmente fuori una partita gradevole. Il risultato finale non toglie nulla all'impegno e alla qualità del gruppo che non ha lesinato energie, la nota stonata è aver perso Praet, Quagliarella invece è uscito per precauzione, dovrebbe trattarsi solamente di un indurimento muscolare. Dennis rischia di rimanere fuori un mese, attendiamo ora il responso dei dottori".

