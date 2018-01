Buffon compie 40 anni / Il compleanno del portiere della Juventus, Totti: gli regalo la macchina del tempo

Buffon compie 40 anni, il compleanno del portiere della Juventus: vorrei giocare ancora. L’estremo difensore bianconero vorrebbe proseguire la sua carriera sui campi da gioco

26 gennaio 2018 - agg. 26 gennaio 2018, 10.52 Davide Giancristofaro Alberti

Gigi Buffon, capitano Juventus - LaPresse

Oggi è il giorno di Gigi Buffon. Il capitano della Juventus compie 40 anni, e stanno piovendo da ogni parte gli auguri. Fra coloro che si sono esposti pubblicamente per un pensiero nei confronti dello storico portiere, anche Francesco Totti, ex capitano della Roma. Il Pupone è stato intervistato stamane dai microfoni de La Stampa, e scherzando su un possibile regalo nei confronti dello juventino ha ammesso: «Gli regalo la macchina del tempo. Magari mi dà un passaggio a bordo». Poi l’ex 10 giallorosso ha proseguito: «La prima cosa che pensi è che siamo invecchiati ed è un vero peccato. In fondo quando rivedi la carriera dei tuoi amici è un po’ come riattraversare la tua vita. La sua carriera è stata fantastica e ora gli auguro di godersi i suoi 40 anni. Certo se volesse ancora giocare significherebbe che il vero Pupone è lui!». Totti ripercorre quindi la sua carriera, soffermandosi sulle occasioni più interessanti in cui ha incontrato proprio Buffon: «Scelgo il pallonetto contro il Parma e il gol contro la Juve da fuori area, stagione 2012-13. Tra le parate dico quella allo scadere a Torino sul 2-2 nel 2003. Tentai il cucchiaio e quel fenomeno me lo prese».

BUFFON VORREBBE GIOCARE ANCORA

Festeggia il compleanno Gigi Buffon. 40 anni fa, il 26 gennaio del 1978, nasceva infatti in Toscana quello che sarebbe diventato a detta di molti, il più grande portiere di tutti i tempi. L’estremo difensore della Juventus ha vissuto una straordinaria carriera, iniziata nel Parma e poi proseguita a Torino da assoluto protagonista. Ha vinto tutto San Gigi, sia con il club che con la Nazionale, tranne quella tanto desiderata Champions League. E proprio l’eventuale successo in Europa potrebbe indurre il capitano della squadra torinese ad appendere i guantoni al chiodo: un trionfo nella Coppa dalle grandi orecchie renderebbe infatti Buffon uno dei giocatori più vincenti nella storia del calcio, e ciò sarebbe decisamente un modo appagante per concludere la propria carriera. «Incontrerò presto il presidente Agnelli – le parole dello stesso Buffon sul suo futuro, rilasciate oggi ai microfoni de La Repubblica - voglio capire che tipo di vestito posso indossare, se la Juventus pensa che io possa essere ancora importante. Mi piacerebbe, ma la soluzione migliore va trovata con la società. Certo è che non voglio diventare un problema né per la Juve né per i miei compagni».

IL FUTURO DA CT

Un Buffon che si vede solo nella Juventus però: «Se Agnelli dovesse dire di no? O la Juventus o nulla. Mi sento come mi sentivo sei, sette anni fa. Non voglio passare per un vecchiaccio che mente persino a sé stesso per aggrapparsi con le unghie e i denti al suo monumento e alla pagnotta». E in caso di ritiro dai campi, Gigi ha già ben in mente cosa non farà da grande: «Io in panchina? Se succederà non sarò l’allenatore di un club. Vorrei prendermi il lusso della noia. Un incarico da Ct non mi dispiacerebbe. È un impegno stimolante, con una responsabilità istituzionale e educativa. Rappresenti un Paese intero. Unisci, non dividi». Buffon vorrebbe quindi prendersi un periodo di pausa, alternato appunto con la guida di una nazionale. E chissà che a breve non lo si possa vedere proprio sulla panchina azzurra, che a tutt’oggi è ancora alla ricerca di un nuovo commissario tecnico.

© Riproduzione Riservata.