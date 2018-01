Combinata Lenzerheide/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi)

Diretta combinata Lenzerheide streaming video e tv: orario, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci, primo appuntamento in campo femminile nella specialità (26 gennaio)

26 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta combinata Lenzerheide: Federica Brignone - LaPresse

La Coppa del Mondo di sci ci propone la prima combinata femminile della stagione a Lenzerheide, in Svizzera. Siamo ormai a ridosso delle Olimpiadi, dove si assegnerà naturalmente un titolo anche in combinata, di conseguenza diventa più interessante la gara che riunisce gli estremi opposti dello sci: secondo il format in uso da ormai qualche anno, la combinata prevede una manche di velocità (in questo caso un super-G, non una discesa) e poi una manche di slalom. La combinata spesso non convince dal punto di vista del valore tecnico e spettacolare della gara, essendo un ibrido dove spesso si vedono in azione atleti non particolarmente abili in questa o in quella metà della gara, tuttavia a ridosso del grande appuntamento delle Olimpiadi ecco che potrà essere importante stabilire le gerarchie anche in questa specialità che assegnerà titolo e medaglie a cinque cerchi esattamente come tutte le altre.

COMBINATA LENZERHEIDE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La partenza della prima manche della combinata femminile di Lenzerheide è in programma alle ore 10.00, mentre l’appuntamento con la seconda manche sarà alle ore 12.45. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com).

COMBINATA LENZERHEIDE: PROTAGONISTE E ITALIANE

Come abbiamo già accennato, la combinata di Lenzerheide sarà la prima della stagione, di conseguenza non abbiamo riferimenti molto attendibili per condurre un’analisi. Potrebbe però essere una combinata favorevole soprattutto alle specialiste delle gare tecniche: innanzitutto, si gareggia in un weekend che a Lenzerheide poi proseguirà con gigante e slalom, dunque loro saranno tutte presenti, mentre la gara sarà meno affascinante per le velociste, proiettate più verso Garmisch settimana prossima e poi naturalmente ai Giochi; inoltre, bisogna considerare che la manche di velocità sarà un super-G, dunque dovrebbe penalizzare meno chi ci sa fare con le curve, che poi si potrà scatenare nella manche fra i pali stretti. L’anno scorso la combinata dei Mondiali di St. Moritz fu vinta da Wendy Holdener, che risponde alla perfezione a questo identikit, fermo restando che la prima favorita ancora una volta potrebbe essere Mikaela Shiffrin, dominatrice dello slalom e sempre più forte anche nella velocità.

Anche per l’Italia le ambizioni sono alte, in particolare con Federica Brignone che sicuramente è fra le atlete più complete del Circo Bianco, una delle poche a poter ben figurare sia nelle gare tecniche sia in quelle veloci. Il fatto che la prima manche sia un super-G per Federica può essere una buona notizia, in slalom ovviamente dovrà limitare i danni da alcuni fenomeni come quelli citati in precedenza, ma sicuramente Federica Brignone può essere fra le più forti sciatrici in combinata, come aveva ampiamente dimostrato nel corso della stagione. Anche Sofia Goggia avrebbe potuto fare bene, l’anno scorso aveva ottenuto un podio pure in combinata, ma la bergamasca a causa delle sue condizioni fisiche ha deciso di disputare solo il gigante in questo weekend svizzero. Per il resto, sappiamo che nella combinata tutto o quasi è possibile, allora non poniamo limiti alla provvidenza, ad esempio con Marta Bassino, altra azzurra che sa ben coniugare tecnica e velocità.

© Riproduzione Riservata.