Dzeko al Chelsea? Calciomercato Roma, c’è l’intesa fra società, ma manca il sì del giocatore. Il bomber giallorosso non ha ancora trovato l’accordo con i Blues

Edin Dzeko, attaccante Roma - LaPresse

E’ in stallo la trattativa fra la Roma e il Chelsea per Edin Dzeko. Stando alle ultime indiscrezioni circolanti sembra che fra le due società vi sia un’intesa di massima per un valore di circa 30 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i 20 milioni più 10 di bonus per Emerson Palmieri. Manca però un ultimo sì, quello dello stesso attaccante della nazionale bosniaca, e la fumata bianca non sembra dietro l’angolo. Prima di tutto l’ex Manchester City ha chiesto un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione fino al 2020, mentre il Chelsea non vorrebbe spingersi fino a quella cifra, e punterebbe ad un contratto di 18 mesi, visto che per politica aziendale, non fa sottoscrivere contratti importanti agli over 30. Inoltre la moglie di Edin, la signora Amra, non è convinta del ritorno in Inghilterra perchè si trova molto bene in Italia e nello specifico a Roma.

IN CAMPO CONTRO LA SAMP

Tutto in stallo quindi, con un’operazione che non è decaduta ma che a tutt’oggi è ancora lontana dall’essere conclusa. Le due società continuano ad essere in contatto, così come l’entourage di Dzeko e i londinesi, ma da qui a dire che l’ufficialità è vicina, ce ne passa. Quello che fino a pochi giorni fa sembrava un trasferimento quasi scontato, è attualmente in stand-by e non è da escludere che alla fine il tutto venga rimandato alla prossima estate. Se è vero che la Roma ha bisogno di liquidità, è vero anche che perdere un giocatore così importante a metà stagione, con la Champions da giocare, e soprattutto, con un posto da conquistare per la prossima Europa, sarebbe un clamoroso autogol, anche perché a tutt’oggi Schick non sembra regalare ancora certezze. Dzeko sarà quindi in campo regolarmente nel weekend per la sfida contro la Sampdoria dell’Olimpico, e chissà che non possa segnare un’altra rete che convinca definitivamente la Lupa a trattenerlo nella Città Eterna.

