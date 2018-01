Juventus, Allegri / “Troppe chiacchiere, Napoli bello e vincente, Buffon deciderà cosa fare, Cuadrado…”

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

Conferenza stampa dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero ha parlato nelle scorse ore in vista della sfida in programma nel weekend, la delicata trasferta di Verona contro il Chievo valida per il campionato. Molti gli argomenti toccati dal Conte Max, a cominciare da una presunte lite verbale nei confronti del Napoli, la grande rivale per lo scudetto: «Io infastidito lunedì? Si fanno un branco di chiacchiere – spiega un po’ stizzito l’allenatore toscano - ho solo detto che conta il risultato, ma passa dalla prestazione. La Juve ha diverse caratteristiche dal Napoli. Il Napoli è tutto tranne che fisico, gioca in modo diverso da noi. Oltre al bel gioco ha anche ottimi risultati, 4 partite 1-0 credo non le abbia mai fatte. Spero che non impari troppo velocemente».

IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI E SU BUFFON

Una Juventus che dovrà affrontare la compagine gialloblu senza una serie di calciatori, e Allegri fa il punto sulla questione infortunati: «Marchisio sarà a disposizione per martedì contro l’Atalanta. Dybala procede, a metà della prossima settimana farà un esame per valutare il decorso. Cuadrado lunedì avrà una visita specialistica in Germania, per decidere se sarà operato oppure andrà avanti col recupero conservativo. Howedes prosegue, Matuidi è tornato a disposizione, vedrò se domani gioca o meno». Ci sarà invece Buffon, tornato finalmente arruolabile dopo il lungo stop per il problema al polpaccio durato più di un mese e mezzo: «Sta bene fisicamente, il riposo l’ha rigenerato dopo la batosta Mondiale, lo aspettiamo a braccia aperte». Infine, un commento sul suo futuro, con un Allegri spesso e volentieri accostato ai top club europei, sia inglesi quanto spagnoli e francesi: «Sono in una grande squadra – liquida la domanda così - sto bene e ho un contratto fino al 2020: al momento non ci sono novità».

