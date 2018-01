Marta Bassino/ Splendido secondo posto nella combinata di sci di Lenzerheide

Marta Bassino, splendido secondo posto nella combinata di sci di Lenzerheide. La 21enne sciatrice italiana protagonista quest’oggi nella Coppa del Mondo 2018

Marta Bassino, seconda a Lenzerheide - LaPresse

Ottimo secondo posto per la sciatrice italiana Marta Bassino, nella combinata alpina di Lenzerheide, nuovo appuntamento con la Coppa del mondo di sci 2018. Dopo aver chiuso al quarto posto il SuperG, l’atleta 21enne ha dato vita ad un’ottima prova in una specialità tra l’altro a lei non proprio congeniale. Complice anche le uscite di scena della connazionale Brignone, e della Mowinckel, alla fine l’azzurra ha così potuto festeggiare uno splendido secondo piazzamento, alle spalle della sola svizzera Wendy Holdener, che l’ha distanziata di un secondo e 55 centesimi. Per la Bassino si tratta del ritorno sul podio a dieci mesi di distanza dall’ultima volta, precisamente, il terzo posto in gigante alle finali di Aspen. Un’ottima prestazione in particolare, tenendo conto che fra circa tre settimane si disputeranno le olimpiadi invernali in Corea.

LE PAROLE DELLA BASSINO

Felice ovviamente la diretta interessata che al termine della sua grande prestazione ha parlato così ai microfoni della Fisi: «Sono troppo contenta arrivo da un periodo poco felice ma stavo ritrovando fiducia, in supergigante ho limitato i danni, in slalom sono andata forte. Tanta fiducia per il gigante di domani, è un periodo intenso per spostamenti e gare occorre trovare il giusto equilibrio». L’azzurra aveva iniziato questa stagione in maniera non proprio eccelsa, ma questo secondo posto, susseguente al quarto in Gigante, serve senza dubbio per fare morale, in vista dell’appuntamento olimpico del prossimo mese.

