Nainggolan via dalla Roma/ Calciomercato news: il Beijing Guoan in Italia, pronti 50 milioni

Radja Nainggolan, centrocampista Roma - LaPresse

Il nome di Radja Nainggolan torna al centro delle cronache di calciomercato di casa Roma. Il centrocampista della nazionale belga è nuovamente nel mirino dei club cinesi, e dopo i noti interessi nei suoi confronti da parte dell’Evergrande di Guangzhou, ora sarebbe la volta del Guoan di Pechino. Stando a quanto svelato in queste ore dai colleghi della redazione di Sportitalia, pare che una delegazione del Beijing sarebbe in questi istanti in Italia per trattare appunto con la Roma il cartellino del nazionale belga. La compagine dell’estremo oriente sembra voler fare sul serio, come testimoniato anche dal recente acquisto di Bakambu dal Villarreal, pagato 40 milioni di euro con uno stipendio da 18 netti all’anno. La proposta dei cinesi è di 50 milioni di euro, una cifra che ovviamente soddisferebbe la Roma.

DIPENDE TUTTO DA DZEKO

Attualmente la società capitolina sta prendendo tempo, anche perché attende la risposta del Chelsea per quanto riguarda il doppio trasferimento di Edin Dzeko ed Emerson Palmieri. Se la doppia trattativa con i londinesi andasse in porto, salterebbe quasi sicuramente l’affare Nainggolan anche perché la Roma rischierebbe di perdere in un colpo solo i due suoi giocatori più forti. Tutto legato a Dzeko quindi, che nel frattempo sta cercando di trovare l’accordo con il Chelsea sull’ingaggio, con i Blues che vorrebbero un contratto fino al 2019, mentre l’ex Manchester City punta ad un accordo più lungo a 6 milioni di euro netti annui.

