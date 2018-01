Pastore all'Inter/ Calciomercato news, c’è l’accordo con il giocatore, manca quello con il PSG

Pastore all'Inter, calciomercato news, c’è l’accordo con il giocatore, manca quello con il PSG. Il Flaco ha trovato l’intesa con i nerazzurri, ma manca l’ok dei parigini

Javier Pastore, centrocampista PSG - LaPresse

E’ Javier Pastore il principale obiettivo dell’Inter per i restanti giorni che ci separano dalla chiusura del calciomercato di riparazione 2018. Presi Lisandro Lopez e Rafinha, in quel di corso Vittorio Emanuele stanno cercando di assicurarsi un nuovo innesto per la trequarti, quel giocatore che possa dare vivacità al centrocampo, e soprattutto, che possa regalare qualche gol alla formazione, come espressamente richiesto dal tecnico Luciano Spalletti. Il nazionale argentino piace parecchio ma l’operazione è alquanto complessa. Dal punto di vista del giocatore sembrerebbe già tutto fatto, con l’Inter che ha trovato un’intesa di massima con l’ex Palermo per un contratto pluriennale da 5 milioni di euro netti a stagione, fumata bianca arrivata nel recente incontro di Ausilio e Sabatini con Simonian, il procuratore dello stesso.

MANCA L’OK CON IL PSG

Diversa invece la questione riguardante l’intesa con il PSG, che non intende cedere il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto e che al massimo punta ad un obbligo di riscatto o ovviamente alla cessione a titolo definitivo. In corso Vittorio Emanuele sono bloccati dai noti paletti Uefa per il fair play finanziario, e stanno cercando di trovare un escamotage per provare a chiudere la trattativa, anche se non sarà affatto semplice. I prossimi giorni saranno decisivi in tal senso, con l’Inter che cercherà per l’ennesima volta di convincere il PSG a cedergli il giocatore a titolo temporaneo, magari con un ricco prestito oneroso che possa far capire le intenzioni di riscatto della stessa compagine meneghina: sono attese novità a breve.

