Pescara Perugia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

26 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Pescara Perugia, Serie B 23^ giornata (Foto LaPresse)

Pescara Perugia, che sarà diretta dall’arbitro Ivano Pezzuto, è l’anticipo nella 23^ giornata di Serie B 2017-2018: allo stadio Adriatico si gioca alle ore 20:30 di venerdì 26 gennaio. All’andata aveva stravinto il Perugia, ma lo scenario è decisamente cambiato rispetto ad allora: il Pescara pur tra alti e bassi ha saputo arrivare in zona playoff e, vincendo oggi, arriverebbe anche a poter sognare una promozione diretta, mentre il Perugia è crollato nel finale di 2017 e deve innanzitutto pensare a salvarsi, pur se anche per il Grifone resta viva la possibilità di raggiungere la post season. Ad ogni modo sarà una sfida interessante, tra due squadre propositive e che puntano molto sui loro reparti offensivi; in più hanno un passato recente importanti e le possiamo considerare all’interno della “nobiltà” del campionato cadetto. Dunque non vediamo l’ora di stare a vedere come andranno le cose questa sera all’Adriatico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pescara Perugia è un’esclusiva in diretta tv per i soli abbonati alla televisione satellitare: appuntamento sui canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 412109 per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio). Ovviamente, in assenza di un televisore, ci sarà la possibilità di assistere alla partita in diretta streaming video con l’applicazione Sky Go, che si può attivare senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Entrambe le squadre arrivano da una vittoria: per il Pescara, che ha espugnato lo Zaccheria, è la terza nelle ultime quattro partite in cui ha raccolto 10 punti mentre il Perugia ha battuto la Virtus Entella tornando a festeggiare dopo quattro turno (2 punti). Come abbiamo detto, gli umbri attraversano un periodo poco felice: con Roberto Breda hanno se non altro la squadra è tornata a vincere ma lo ha fatto soltanto tre volte a partire da quelle cinque sconfitte consecutive che hanno affondato la squadra e che sono costate la panchina a Federico Giunti. Sicuramente anche il Pescara non può dirsi del tutto soddisfatto della sua stagione fino a qui: nei piani della società c’era la promozione immediata in Serie A ma al momento anche solo raggiungere i playoff è un grosso punto di domanda. In termini generali possiamo dire che per entrambe le squadre in campo oggi il nodo più importante sia quello della continuità, a prescindere dal fatto che l’obiettivo dichiarato in questo momento sia quello dei playoff o semplicemente della salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA PERUGIA

Zdenek Zeman dovrebbe confermare la squadra che ha vinto a Foggia: dunque un 4-3-3 con Andrea Coda e Perrotta da centrali, mentre sulle corsie laterali spingeranno Alessandro Crescenzi (preferito a Balzano) e Mazzotta, uno dei migliori allo Zaccheria. A centrocampo Proietti dovrebbe ancora occuparsi della regia, avendo al suo fianco Valzania e Brugman che vestirà anche la fascia di capitano; perso Del Sole, che è tornato per il momento alla Juventus, ballottaggio Capone-Baez per l’esterno sinistro del tridente, a destra sicuramente Mancuso con Stefano Pettinari che agirà da prima punta e potrebbe fare staffetta con Cocco. Nel Perugia è stato subito decisivo Kouan, promosso dalla Primavera: dovrebbe giocare ancora a centrocampo (favorito su Bianco) con Bandinelli dall’altra parte e Colombatto che sarà il playmaker piazzato davanti alla difesa. La linea arretrata davanti a Nocchi sarà a tre: Volta e Dellafiore saranno schierati ai lati di Belmonte, mentre sulle corsie laterali sembra che Terrani e Pajac possano avere un’altra occasione (in alternativa ci sono Zanon e Buonaiuto). Davanti il tandem composto da Cerri e Di Carmine, anche se Mustacchio spera di avere una chance dal primo minuto (eventualmente anche come esterno).

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote ufficiali fornite dall’agenzia di scommesse Snai per questa partita, il Pescara parte favorito anche se le distanze tra le due squadre non sono ampie: è infatti di 2,10 il valore assegnato al segno 1 che identifica la vittoria del Delfino, mentre per il segno 2 - affermazione esterna del Perugia - la quota corrisponde a 3,20. Come sempre è il segno X che dovrete giocare qualora pensiate che questa gara dell’Adriatico possa finire in parità: in questo caso il vostro guadagno sarebbe pari a 3,60 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

