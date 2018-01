Politano al Napoli/ Calciomercato news: accordo con il Sassuolo più vicino, Ounas in Emilia?

Politano al Napoli, calciomercato news: accordo con il Sassuolo più vicino, Ounas in Emilia? Il franco-algerino potrebbe essere la chiave di volta, e De Laurentiis...

26 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Matteo Politano (LaPresse)

Matteo Politano resta nel mirino del Napoli che dunque non ha finito le proprie mosse in entrata in questa sessione invernale di calciomercato. Ieri il Sassuolo, che deve fare i conti con l’insistenza del giocatore ed è stuzzicato dalla possibilità di avere in prestito Adam Ounas, oltre a molti milioni di euro, ha cominciato a scricchiolare nella sua volontà di resistere a ogni proposta. La lotta scudetto con la Juventus impone di non lasciare nulla al caso: l’arrivo anticipato di Amin Younes, che sosterrà le visite mediche e poi potrà firmare il contratto che lo legherà al Napoli, non è l’unica mossa del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’intenzione di Giuntoli è quella di “provarci fino all’ultimo giorno utile, anche se le difficoltà sono notevoli”. Anche Il Mattino alimenta la fiducia partenopea per quanto riguarda Matteo Politano. La lettura del quotidiano napoletano è semplicissima: “Un’offerta con queste cifre fa inevitabilmente vacillare il Sassuolo, la fessura di speranza di qualche giorno fa è diventata un varco cui Giuntoli sta lavorando per portare il calciatore alla corte di Sarri”.

MATTEO POLITANO, L’OFFERTA DEL NAPOLI

Andiamo dunque a scoprire più nel dettaglio questa offerta del Napoli per Matteo Politano, che ha reso pure la resistenza del Sassuolo meno rigida. Come spiega la Gazzetta, il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe disponibile a investire i 20 milioni preventivati per l’acquisto di Simone Verdi, dunque una cifra decisamente molto importante e che dovrebbe soddisfare la dirigenza del Sassuolo, anche perché gli emiliani vorrebbero pure il prestito di Adam Ounas per avere pronto il sostituto di Politano e anche da questo punto di vista la loro volontà potrebbe essere soddisfatta. Sulla richiesta ci ragionerà Giuntoli, che però dovrà avere l’avallo di Maurizio Sarri: ipotesi comunque possibile, perché Politano al posto di Ounas lascerebbe immutato il reparto dal punto di vista numerico ma inserendo un giocatore che rispetto ad Ounas ha certamente una maggiore esperienza in serie A oltre a qualità tecniche indiscutibili e buone capacità realizzative. Insomma, sembrano esserci tutte le condizioni per raggiungere un accordo positivo.

