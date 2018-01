Probabili formazioni/ Chievo Juventus: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 22^ giornata)

Probabili formazioni Chievo Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano al Bentefodi nella 22^ giornata del campionato di Serie A

26 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Chievo Juventus, Serie A 22^ giornata (Foto LaPresse)

Chievo Juventus si gioca alle ore 20:45 di sabato 27 gennaio: valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, al Bentegodi sono in palio punti importanti per entrambe le squadre. La Juventus continua a inseguire il Napoli e, giocando prima in questo turno, può balzare in testa al campionato anche se solo per una sera, mettendo comunque pressione ai partenopei in chiave scudetto; il Chievo invece arriva da un periodo difficile e ha bisogno di rialzare la testa, perchè si è fatto coinvolgere nella corsa per la salvezza e ha visto ridotto a soli 6 punti il margine sul terzultimo posto. Andiamo subito a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco sabato sera, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Chievo Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chievo Juventus potrà essere seguita in diretta tv su entrambe le piattaforme a pagamento: nello specifico dovete andare su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 per quanto riguarda il satellite, mentre sul digitale terrestre i canali sono Premium Sport e Premium Sport HD. Come sempre le rispettive applicazioni, Sky Go e Premium Play, permetteranno di assistere alla partita anche in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO JUVENTUS

LE SCELTE DI MARAN

Sergio Pellissier ha sempre fatto benissimo contro la Juventus: per questo motivo Rolando Maran pensa ad un posto per lui in attacco, anche perchè Inglese non dovrebbe farcela e allora il capitano è favorito su Stepinski, mentre Pucciarelli dovrebbe essere impiegato come prima punta con Valter Birsa che come sempre agirà sulla trequarti. A centrocampo sempre più in ascesa le quotazioni di Bastien: il belga sarà ancora una volta titolare come interno, al fianco di Radovanovic che si preoccuperà di impostare la manovra ma anche di fare da frangiflutti, compito questo nel quale sarà aiutato da un Perparim Hetemaj che non fa mai mancare il suo apporto in termini di corsa. Nicola Rigoni e Depaoli provano a insidiare i titolari ma dovrebbero partire dalla panchina; così anche Bani al centro della difesa, perchè per una partita del genere Maran pensa maggiormente a Bostjan Cesar per affiancare Tomovic, che giocherà al centro dello schieramento con Cacciatore e Gobbi utilizzati sulle corsie. Sorrentino ovviamente sarà il portiere; Gamberini e Meggiorini dovrebbero rivedersi in panchina dopo il periodo di stop.

I DUBBI DI ALLEGRI

Buone notizie da Vinovo: Buffon e Marchisio dovrebbero tornare a disposizione, il portiere della Nazionale viaggia anche verso una maglia da titolare ma la decisione sarà presa all’ultimo, verificando le sue condizioni. Matuidi e Cuadrado restano in dubbio: possibile allora l’utilizzo di Bentancur da mezzala o al centro della mediana spostando Pjanic, ma attenzione alla suggestione che vuole Bernardeschi schierato come interno, una soluzione che certamente sarebbe offensiva ma darebbe buona trazione alla squadra. Con questo sistema Douglas Costa e Mandzukic sono certi del posto, altrimenti sarà ballottaggio tra il croato e lo stesso Bernadeschi; Khedira dovrebbe essere confermato come interno sul centrodestra (a meno che appunto non venga dato spazio a Marchisio), in difesa De Sciglio potrebbe avere la meglio su Lichtsteiner con Alex Sandro ancora a sinistra, in mezzo la coppia formata da Chiellini e Benatia. Da valutare però qualche scelta alternativa: la Juventus giocherà in Coppa Italia tra pochi giorni e bisognerà quindi capire quando Allegri vorrà aprire al turnover e ad alcune delle sue seconde linee.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO JUVENTUS: IL TABELLINO

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 29 Cacciatore, 40 Tomovic, 12 B. Cesar, 18 Gobbi; 77 Bastien, 8 Radovanovic, 56 P. Hetemaj; 23 Birsa; 31 Pellissier, 20 Pucciarelli

A disposizione: 90 Seculin, 98 Confente, 14 Bani, 3 Dainelli, 5 Gamberini, 2 Jaroszynski, 4 N. Rigoni, 27 Depaoli, 7 Garritano, 11 Léris, 69 Meggiorini, 9 Stepinski

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: -

Indisponibili: L. Castro, Inglese

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 30 Bentancur, 5 Pjanic; 11 Douglas Costa, 9 Higuain, 17 Mandzukic

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 24 Rugani, 22 Asamoah, 8 Marchisio, 33 Bernardeschi, 27 Sturaro, 14 Matuidi

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Howedes, Cuadrado, Dybala

