Rally di Montecarlo 2018/ Streaming video e diretta tv, vincitore, percorso, orario (oggi, Mondiale Wrc)

Il Mondiale Wrc inizia con il botto, cioè con il Rally di Montecarlo, tra le prove più amate e sicuramente la più ricca di fascino e tradizione fra quelle comprese nel calendario ufficiale del 2018, il rally che conosce anche chi non segue abitualmente questo sport. Un ottimo avvio di stagione quindi: dopo il primo assaggio di ieri sera, con il fascino della notturna, oggi sarà la prima giornata completa di gara del ‘Monte’ e anche dell’intero Mondiale. L’attesa è grandissima, sia per la gara sia per iniziare a capire quali potranno essere i rapporti di forza dell’intera stagione, andiamo dunque ad approfondire orari e percorsi di questo venerdì 26 gennaio al Rally di Montecarlo.

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally di Montecarlo 2018 non sarà trasmesso in diretta tv e di conseguenza nemmeno in diretta streaming video da canali televisivi italiani, solo domenica le ultime prove saranno seguire da Fox Sports per gli abbonati Sky. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dal Principato di Monaco.

Nella 86^ edizione del Rally di Montecarlo oggi saranno in programma un totale di sei prove speciali: in realtà saranno solamente tre tratti, da affrontare però due volte ciascuno, al mattino e al pomeriggio. Alle ore 8.51 si comincerà con la SS3 Vitrolles-Oze di 26,72 km, che sarà poi ripetuta a partire dalle ore 13.58. Dalle ore 10.04 la SS4 Roussieux-Eygalayes che misura 30,54 km e che al pomeriggio sarà ripetuta a partire dalle ore 15.11. Alle ore 11.37 invece comincerà la SS5 Vaumeilh-Claret, la più corta di giornata con i suoi 15,18 km, da ripetere nel pomeriggio a partire dalle ore 16.44. Ovviamente il protagonista più atteso di questo Rally di Montecarlo e in generale del Mondiale Wrc 2018 rimane Sebastian Ogier, cinque volte campione del mondo e vincitore della prova del Principato nella sua precedente edizione. I possibili sfidanti sono tanti: Neuville, Latvala, Tanak, Mikklsen e Meek sono impazienti di mettersi nuovamente alla prova per strappare spodestare il francese, anche se il nome più atteso è forse quello di chi a Montecarlo non c’è, cioè Sebastien Loeb, che quest’anno tornerà in gara ma solamente in alcuni appuntamenti.

