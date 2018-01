Trapani-Juve Stabia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Trapani-Juve Stabia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Anticipo della 23^ giornata del girone C di Serie C.

26 gennaio 2018 Stefano Belli

Diretta Trapani-Juve Stabia, LaPresse

Trapani-Juve Stabia, diretta dall'arbitro Daniele Viotti della sezione di Tivoli, si disputerà venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 20.45, rappresenta sicuramente una delle portate principali (assieme a Rende-Lecce) della 23^ giornata di Serie C girone C, oltre a esserne l'anticipo: le due squadre, in piena corsa per un posto nei play-off, si daranno battaglia allo stadio provinciale di Erice. Il Trapani non sta attraversando sicuramente un momento positivo: l'ultima vittoria in campionato risale infatti al 1 dicembre dello scorso anno quando i granata batterono il Catania per 2 a 0, da allora sono arrivati solamente tre pareggi e tre sconfitte, compresa quella contro il Cosenza che ha provocato l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C.

La squadra allenata da Alessandro Calori si trova ora al terzo posto in classifica, a -9 dal Lecce capolista e a -5 dallo stesso Catania, un ulteriore passo falso comprometterebbe definitivamente la permanenza in panchina dell'attuale tecnico, subentrato a Serse Cosmi un anno fa nel tentativo disperato (e poi rivelatosi vano) di rimanere tra i cadetti. Discorso diverso per la Juve Stabia che in campionato non perde dallo scorso 18 novembre, nelle ultime sei giornate sono arrivati 3 vittorie e 3 pareggi che hanno fruttato 12 punti, un ruolino che ha consentito ai campani di risalire la china e riproporsi nella parte sinistra della graduatoria. Ora la compagine allenata da Fabio Caserta vorrà togliersi un'altra bella soddisfazione, anche se tra le mura amiche dell'Erice il Trapani ha perso solamente una volta dall'inizio della regular season, il rendimento esterno delle vespe gialloblu è comunque incoraggiante con 14 punti in 10 trasferte.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile seguire il match Trapani Juve Stabia in due maniere: diretta tv in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre, canale 225 della piattaforma di Sky), diretta streaming video su http://www.elevensports.it al prezzo di 2,90 € per la visione del singolo match. Di certo i tifosi delle due compagini e gli appassionati calciofili in generale non resteranno a bocca asciutta e avranno l'imbarazzo della scelta su dove sintonizzarsi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TRAPANI JUVE STABIA

Cerchiamo di capire quali potrebbero essere le formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto, anche alla luce dei recenti movimenti di mercato. I padroni schiereranno Furlan tra i pali, in difesa spazio all'ultimo arrivato Drudi che completerà il reparto assieme agli altri due centrali designati, Pagliarulo e Silvestri; solito centrocampo a cinque con i terzini Fazio e Visconti che occuperanno le corsie esterne e affiancheranno Maracchi, Bastoni e Corapi (in forza al Parma fino allo scorso dicembre); nessuna sorpresa per quanto riguarda la coppia d'attacco Murano-Reginaldo con Evacuo che eventualmente entrerà in azione a gara in corso. Gli ospiti risponderanno con Branduani in porta, Crialese e Nava sulle fasce accanto ai centrali difensivi Bachini e Allievi; Calò e Mastalli i due mediani dietro alla linea di trequartisti formata da Lisi, Canotto e Simeri, per il ruolo di unica punta il favorito sembra essere Paponi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Da diverse gare Calori gioca con un 3-5-2 ma visti i risultati recenti forse il tecnico del Trapani farebbe meglio a valutare qualche modulo alternativo. Caserta invece sembra aver trovato un buon equilibrio con il 4-2-3-1 dopo aver abbandonato il 4-3-3, diventato fin troppo prevedibile per le squadre avversarie. Dal 2013 a oggi il bilancio dei precedenti è di tre successi per il Trapani, zero vittorie per la Juve Stabia che tenterà quindi di sfatare un tabù.

QUOTE E SCOMMESSE

Nonostante il momento di difficoltà i bookmaker puntano sul Trapani: la vittoria degli uomini di Calori viene data a 1,83 su Bet365 mentre WilliamHill quota a 3,30 il pareggio; Betclic propone invece una vincita di 4,25 per il successo esterno della Juve Stabia. Le agenzie di betting ritengono più probabile l'Under (1,65 su Unibet) rispetto all'Over (2,25 su Bet365), non a caso il risultato esatto di 1 a 0 in favore dei padroni di casa viene dato a 5,50 su Betclic.

