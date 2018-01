UMBERTONE / Il video del bambino tifoso del Napoli è virale: se vincete lo scudetto mi metto a dieta

Umbertone, il video del bambino tifoso del Napoli è virale: se vincete lo scudetto mi metto a dieta.

«Insigne, se vincete lo scudetto faccio la dieta, ve lo giuro!». E’ iniziato tutto così, con un video divenuto in breve tempo virale sul web. Il protagonista è il piccolo Umberto, già ribattezzato Umbertone per il fatto di essere un po’ sovrappeso. Del resto, abitare a Napoli e fare la dieta è un binomio davvero difficile da realizzare, viste le prelibatezze cucinate nella città partenopea, ed evidentemente il bimbo in questione va ghiotto di ogni specialità. Per il suo Napoli, però, sarebbe anche disposto a mettersi a dieta, basta che la sua squadra del cuore riesca a riportare in Campania il tanto desiderato scudetto. Il video, pubblicato su Instagram, è arrivato ovviamente anche ai calciatori del Napoli, che hanno così deciso di invitare a Castelvolturno lo stesso piccolo.

IL VIDEO DI UMBERTONE

Ieri è avvenuto l’incontro, con tanto di vari video pubblicati da Jorginho sul proprio profilo Instagram. Moltissimi i siparietti divertenti, con il piccolo Umberto che ha fatto sorridere i giocatori azzurri, regalando loro un momento di spensieratezza, come solo i bambini sanno fare. Ovviamente il Napoli ha un motivo in più per vincere quello che sarebbe il suo terzo tricolore nella storia, un successo che manca ormai da troppi anni all’ombra del Vesuvio e precisamente dalla stagione 1989-1990, quando a regalare magie al San Paolo vi era un certo Diego Armando Maradona. In attesa di capire se gli azzurri riusciranno a battere la Juventus, godetevi il video del piccolo Umbertone cliccando qui.

