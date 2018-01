24 Ore di Daytona/ Info streaming video e diretta tv: orari, come seguire la corsa (27-28 gennaio)

27 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

24 Ore di Daytona: Fernando Alonso (LaPresse)

Gli appassionati di automobilismo oggi e domani devono seguire con grande attenzione la 24 Ore di Daytona 2018, gara di endurance che si disputa sul celeberrimo tracciato del Daytona International Speedway di Daytona Beach, in Florida. Una gara nata sul modello della 24 Ore di Le Mans che è naturalmente la più celebre gara di questo genere al mondo. Negli Usa però è senza dubbio proprio la 24 Ore di Daytona il punto di riferimento in tal senso, anche per il fascino appunto del circuito di Daytona, che ospita anche un’altra corsa forse ancora più popolare, cioè la Daytona 500 sulla distanza in misure anglosassoni di 500 miglia, come ad Indianapolis. Quest’anno l’attenzione sarà notevole anche da parte degli appassionati europei grazie alla presenza di Fernando Alonso, che prosegue a cimentarsi anche in corse al di fuori dalla Formula 1, con il sogno di conquistare in futuro 24 Ore di Le Mans e 500 Miglia di Indianapolis: Daytona è un ottimo test per entrambe le leggendarie competizioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA 24 ORE DI DAYTONA

La giornata dalle ore 20.40 italiane di oggi (a Daytona saranno le 14.40 del pomeriggio), fino naturalmente alla stessa ora di domani, sarà lunghissima, compreso il fascino della notte, durante la quale si correrà senza interruzioni. Gli appassionati però purtroppo non potranno seguire la 24 Ore di Daytona in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video su canali televisivi in italiano. Un prezioso punto di riferimento sarà il sito Internet del circuito di Daytona, all’indirizzo www.daytonainternationalspeedway.com.

LA 24 ORE DI DAYTONA E FERNANDO ALONSO

Fernando Alonso dunque partecipa alla 24 Ore di Daytona 2018: per caratteristiche del tracciato questo è un buon allenamento in vista di Indianapolis, mentre naturalmente la durata della corsa è come quella di Le Mans, tratto in notturna compreso. Così si capisce il perché della presenza di Alonso a Daytona, fermo restando che questa corsa ha anche di per sé un notevole prestigio e farebbe ottima figura nel curriculum di un campione dell’automobilismo a tutto tondo come Fernando Alonso. Citiamo però con un pizzico di orgoglio italiano il fatto che l’anno scorso vinse la 24 Ore di Daytona un equipaggio che comprendeva anche il nostro Max Angelelli, che si alternò alla guida della Cadillac DPi-V.R del team Wayne Taylor Racing con i tre piloti americani Ricky Taylor, Jordan Taylor e Jeff Gordon.

