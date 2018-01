Australian Open 2018/ Diretta fiale Halep Wozniacki: streaming video e tv, orario (tennis)

Diretta Australian Open 2018, finale Halep Wozniacki: info streaming video e tv, la rumena e la danese (prime due teste di serie) si affrontano per il titolo Slam al Melbourne Park

27 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta finale Australian Open 2018: Halep Wozniacki (Foto LaPresse)

Halep Wozniacki è la finale femminile agli Australian Open 2018: a partire dalle ore 8:30 della mattina italiana, sabato 27 gennaio, la rumena e la danese si affronteranno per il primo titolo Slam della stagione, che sarà anche - comunque vada a finire - il primo Major che una delle due metterà in bacheca. Sono due le finali giocate da ciascuna, e hanno sempre perso: Simona Halep per due volte al Roland Garros, la prima senza essere favorita (contro Maria Sharapova), la seconda gettando alle ortiche una grandissima occasione, facendosi rimontare dall’appena ventenne Jelena Ostapenko. Per Caroline Wozniacki le due finali sono arrivate agli Us Open: nel 2009 aveva 20 anni e fu superata dall’emozionale ritorno della neo mamma Kim Clijsters, nel 2014 la grande amica Serena Williams era troppo forte per pensare di batterla. Il fatto che la danese giochi una finale a più di 8 anni dalla prima ci dà l’esatta dimensione di quanto questa giocatrice, che pure ha avuto cali di rendimento anche importanti, sia riuscita a tornare sulla breccia contro ogni pronostico; la Halep ai piani altissimi del tennis femminile c’è da almeno quattro anni, oggi è la numero 1 del ranking mondiale ma le manca ancora il bersaglio grosso. Che sia arrivata finalmente l’occasione?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La finale femminile degli Australian Open 2018 sarà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport; visione riservata ai soli possessori dell’abbonamento a una delle due pay tv, in alternativa gli appassionati di tennis potranno seguire i match del torneo in diretta streaming video grazie alla piattaforma Eurosport Player, per la quale sarà necessario pagare una quota in abbonamento. Ricordiamo anche che sul sito ufficiale www.ausopen.com troverete informazioni utili sul torneo, come ad esempio le schede dei vari giocatori impegnati in campo; utile anche la consultazione della pagina ufficiale Wta, all’indirizzo wtatennis.com.

IL CONTESTO

Che i precedenti siano 4-2 in favore della Wozniacki, e che la danese abbia vinto gli ultimi tre (due lo scorso anno) può sicuramente contare ma lo fa il giusto; una finale Slam sfugge a ogni logica, a meno che non stiamo parlando di un 20-0 con tre-quattro set lasciati per strada. La verità è che a vincere sarà probabilmente quella che nell’arco della finale sarà più costante, e che soprattutto non si farà prendere dal pensiero fisso di essere ad un passo dal primo Slam; da questo punto di vista la Wozniacki ha sempre mostrato maggiore solidità, contro una Halep che ci ha abituati a sciogliersi nei momenti importanti. Vero è che la rumena è in finale con un mezzo miracolo: contro Angelique Kerber ha sprecato un 5-4 e servizio nel terzo set, ma proprio quando iniziavamo a pensare ai soliti fantasmi di una sconfitta inspiegabile la numero 1 Wta ha annullato match point, girato tutto e vinto 9-7. Può essere la svolta del torneo e magari anche della carriera; dall’altra parte però la Wozniacki ha raggiunto una finale in un Australian Open dal quale a rigor di logica sarebbe dovuta uscire al secondo turno, perchè Jana Fett ha giocato due match point con la possibilità di centrare l’upset della vita. Dunque, quale delle due onorerà il credito prendendosi il titolo?

LA CURIOSITA’

L’ultima volta in cui una finale Slam è stata giocata dalle prime due giocatrici del seeding è stata proprio agli Australian Open: nel 2015 Serena Williams sconfisse per 63-76 Maria Sharapova in quello che prometteva di essere un incrocio di fuoco, e che invece certificò la nemesi americana per la russa (che non batte Serena dal 2004). Andando a ritroso nel tempo, troviamo due derby al Melbourne Park: nel 2003 la sfida nella famiglia Williams con Serena a battere Venus, l’anno seguente il duello belga con Justine Henin campionessa e Kim Clijsters finalista. Nel 2013 ancora la minore delle Williams era stata protagonista di finali tra numero 1 e numero 2 del tabellone: al Roland Garros l’americana aveva battuto Maria Sharapova, agli Us Open aveva fatto il bis contro Victoria Azarenka, battuta con grande dramma anche l’anno precedente a Flushing Meadows. Per quanto riguarda Wimbledon, dobbiamo tornare al 2002: ovviamente un’altra finale tra sorelle, e la vittoria di Serena in due set. Data non banale per Serena: fu il primo di quelli che sarebbero diventati sette Championships in bacheca. Come numero totale di Slam era già il terzo: prima di compiere 21 anni ne avrebbe vinto anche un quarto.

