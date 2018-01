Avellino Cremonese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Avellino Cremonese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B

27 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Avellino Cremonese, Serie B 23^ giornata (Foto LaPresse)

Avellino Cremonese, partita che sarà diretta dall'arbitro Di Paolo, si gioca alle ore 15:00 di sabato 27 gennaio, è valida per la 23^ giornata nel campionato di Serie B 2017-2018: una partita tra due squadre che sono separate da 7 punti in classifica e che dunque guardano a obiettivi diversi, ma che potrebbero presto trovarsi coinvolte anche nella corsa ai playoff. Entrando in questa giornata la Cremonese occupa la quarta posizione e potrebbe addirittura pensare di correre per la promozione diretta, l’Avellino si trova a +5 sulla zona playout e allo stesso tempo è a sole tre lunghezze dall’ottava piazza. Dunque, anche considerando che il torneo cadetto è soggetto a rivoluzioni più o meno repentine nella sua graduatoria, gli irpini possono ambire a grandi cose inanellando anche una breve serie di risultati utili, anche perchè la squadra è di livello e sicuramente aveva approcciato la stagione con tante ambizioni, come dimostrato dal rendimento tenuto per la prima parte del campionato. Sarà anche una sfida tra allenatori che sono ex: Walter Novellino ha giocato nella Cremonese per una stagione (era in prestito dal Torino), Attilio Tesser ha allenato l’Avellino appena prima di firmare con i grigiorossi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Avellino Cremonese è come sempre una partita riservata, per la diretta tv, ai possessori dell’abbonamento alla televisione satellitare: l’appuntamento è su Sky Calcio 3 - codice d’acquisto 411461 - con la possibilità consueta di attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video su dispositivi mobili. Il canale Sky Sport 1 offre invece Diretta Gol Serie B, programma grazie al quale potrete seguire tutte le partite del campionato di Serie B in tempo reale, mediante le fasi salienti e la proposizione delle reti che ci saranno nel pomeriggio.

IL CONTESTO

L’Avellino ha iniziato molto bene il suo 2018: la vittoria di Brescia è stata la seconda consecutiva e certifica il buon momento degli irpini, che in precedenza avevano mancato l’appuntamento con i tre punti per ben nove giornate nelle quali avevano raccolto 6 pareggi. Comunque un modo per muovere la classifica, anche se questa squadra ha faticato parecchio e, dopo il 3-2 all’Empoli di fine settembre, ha perso quattro partite su cinque. All’epoca correva per il primo posto, ora si trova a inseguire ma la sensazione è che la vallata si possa rischiarare in breve tempo; per la Cremonese è sempre vivo il sogno della promozione diretta grazie a una serie di imbattibilità che dura da otto giornate (anche se con sole tre vittorie), una sconfitta nelle ultime 17 e appena tre ko in tutto il campionato. Per il salto di qualità definitivo i grigiorossi dovranno essere in grado di osare di più: la squadra ha pareggiato la metà esatta delle partite giocate, numero troppo elevato per pensare (almeno per il momento) di sognare in grande.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO CREMONESE

L’Avellino deve rinunciare a Molina, dunque a fare da terzo di centrocampo Gavazzi ha vantaggio su Di Tacchio. Difesa con Migliorini e Kresic davanti a Radu, Ngawa e Falasco favoriti su Laverone e Pecorini per le corsie. Capitan D’Angelo sarà il riferimento centrale, con De Risio che spera di conservare la maglia da titolare a scapito dello stesso Di Tacchio, che potrebbe giocare anche dall’altra parte del campo. Per quanto riguarda il tridente, dovrebbe essere confermato lo schieramento di Brescia: Castaldo si allarga per consentire ad Asencio di giocare come punta centrale, a sinistra ci sarà invece Bidaoui. Cremonese senza lo squalificato Almici: Tesser dovrà adattare uno dei suoi difensori a destra, potrebbe essere Canini con l’inserimento di Cinaglia al fianco di Claiton dos Santos e la conferma di Renzetti a sinistra. In porta ci sarà Ujkani, mentre a centrocampo si va verso la conferma del terzetto che ha giocato contro il Parma, vale a dire il matchwinner Cavion e Arini - un ex - sulle mezzali e Pesce in mezzo, con Castrovilli che resta in ballottaggio. Davanti, Antonio Piccolo dietro Brighenti e Paulinho ma occhio a Scappini e al nuovo arrivato Juanito Gomez, che non ha giocato lo scorso sabato e attende paziente il suo momento sapendo di poter essere utile alla causa.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha ufficialmente fornito per la partita dello stadio Partenio sono senza ombra di dubbio interessanti: nel leggere l’esito finale 1X2 scopriamo che i bookmaker non hanno individuato una squadra favorita sull’altra, e dunque i valori che sono stati assegnati al segno 1 (vittoria Avellino) e al segno 2 (vittoria Cremonese) sono identici. Nello specifico stiamo parlando di una quota di 2,70: puntare sull’una o sull’altra squadra non fa differenza, e dunque da questo punto di vista non c’è il dubbio sull’eventualità che i grigiorossi possano effettivamente espugnare lo stadio degli irpini. La scommessa “base” che porta in date il maggior guadagno è quella sul segno X che identifica il pareggio: in questo caso la vostra vincita sarebbe di 3,10 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.