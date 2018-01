Bari Empoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bari Empoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match della ventitreesima giornata in Serie B. Si gioca allo stadio San Nicola

27 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Bari Empoli, Serie B 23^ giornata (Foto LaPresse)

Bari Empoli verrà diretta dall’arbitro Minelli; si gioca alle ore 15:00 di sabato 27 gennaio per la seconda giornata nel girone di ritorno della Serie B 2017-2018. E’ il big match del turno senza ombra di dubbio: lo dice la classifica che vede l’Empoli in terza posizione con 37 punti, tre lunghezze da recuperare alla coppia di testa, e il Bari appena dietro con 35 punti (insieme ad altre due squadre) e dunque pienamente posizionato in zona playoff ma anche con concrete speranze di andare a prendersi la promozione diretta. Si gioca al San Nicola, ma questo potrebbe non essere un fattore determinante: il Bari infatti non vince davanti ai suoi tifosi da due mesi e l’Empoli potrebbe approfittare della cosa, anche se gli azzurri devono sicuramente sistemare qualcosa a livello difensivo e nella costanza dei risultati. Ad ogni buon conto, ci aspettiamo che sia un grande match come lo era stato quello dell’andata (3-2 in favore dei toscani).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bari Empoli è come sempre una partita riservata, per la diretta tv, ai possessori dell’abbonamento alla televisione satellitare: l’appuntamento è su Sky Calcio 2 - codice d’acquisto 411973 - con la possibilità di attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video su dispositivi mobili. Il canale Sky Sport 1 offre invece Diretta Gol Serie B, programma grazie al quale potrete seguire tutte le partite del campionato di Serie B in tempo reale, mediante le fasi salienti e la proposizione delle reti che ci saranno nel pomeriggio.

IL CONTESTO

Non si può non parlare del grande ex di giornata, quel Francesco Caputo che a Bari ha giocato per un totale di cinque stagioni e mezza vivendo anche la Serie A e regalando 49 gol alla squadra; con l’Empoli è a quota 15 e minaccia di superare il suo record di marcature in singolo campionato (18 lo scorso anno). Caputo cercherà però di dare un dispiacere alla sua ex squadra, che arriva da tre pareggi consecutivi con appena un gol segnato, ma anche vinto quattro delle ultime 9 partite. I pugliesi hanno trovato la costanza nel rendimento, anche se a volte sono ancora soggetti a cali di tensione; problema che ha anche l’Empoli, che prima di vincere due partite consecutive (con 6 reti all’attivo) aveva ottenuto due successi in 9 partite e aveva perso la possibilità di confermare il primo posto in classifica. La sfida del San Nicola potrebbe essere determinata dall’attacco dell’Empoli, il migliore della Serie B con 44 gol all’attivo, ma anche dalla difesa toscana che è la peggiore tra le prime otto della classe e in generale è la dodicesima di tutto il campionato (33 gol incassati), un dato del quale il Bari può certamente approfittare.

PROBABILI FORMAZIONI BARI EMPOLI

Fabio Grosso non potrà schierare lo squalificato Andrés Tello: Busellato il probabile sostituto, in un centrocampo che dovrebbe confermare Basha e Marrone ad alternarsi nel ruolo di impostatori della manovra. Per il resto la squadra dovrebbe ricalcare quella che ha pareggiato a Cesena: davanti a Micai spazio’ a Diakité e Anderson (Tonucci ha lasciato la squadra), con Sabelli e D’Elia sulle fasce, mentre nel tridente offensivo dovrebbe essere confermato Kozak come prima punta - se la gioca con Karamoko Cissé e Floro Flores - mentre Galano e Improta sono intoccabili come esterni perchè hanno grande senso del gol - Galano ha 13 reti in questo campionato. L’Empoli punta sulla coppia offensiva formata dal già citato Caputo e da Alfredo Donnarumma: 27 gol in due, in particolare il secondo ha segnato 3 gol nelle ultime due partite e 5 nelle ultime cinque. Alle loro spalle Zajc agirà in veste di trequartista, a centrocampo conferma per il ventenne franco-algerino Bennacer con Krunic che invece agirà sull’altro esterno, in mezzo al campo sta diventando sempre più importante il contributo di Castagnetti, che contro la Ternana ha trovato il primo gol del torneo (decisivo per la vittoria). Di Lorenzo favorito su Untersee a destra, Pasqual confermato a sinistra: così gli esterni bassi, in mezzo Veseli e Simone Romagnoli faranno coppia a protezione di Provedel.

QUOTE E PRONOSTICO

Difficile pronosticare l’esito di Bari Empoli: ci vengono incontro i bookmaker che hanno stilato le quote di questa partita. In particolare abbiamo analizzato i numeri dell’agenzia di scommesse Snai, che ci fa sapere come i favori del pronostico vadano ai padroni di casa: Bari favorito dunque, anche se non vince in casa da fine novembre il fattore campo potrebbe fare la differenza. Ecco allora che il segno 1 per la vittoria dei pugliesi ha un valore di 2,30 mentre il segno 2 per il successo esterno dell’Empoli vale 3,20. Siamo in ogni caso ad una distanza non ampia - sotto l’unità - e dunque effettivamente la partita del San Nicola resta in equilibrio; dovrete giocare il segno X qualora pensiate che questa partita possa finire pari, in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3,10 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

