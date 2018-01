Carpi Spezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Carpi Spezia info streaming video e tv: sfida interessante al Cabassi, eccovi probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie B

27 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Carpi Spezia - LaPresse

Carpi Spezia sarà diretta dall’arbitro Antonio Giua; alle ore 15:00 di oggi, sabato 27 gennaio, la partita allo stadio Sandro Cabassi sarà una delle otto sfide del sabato pomeriggio della ventitreesima giornata di Serie B 2017-2018, seconda del girone di ritorno e dopo la pausa invernale. In classifica i padroni di casa del Carpi hanno 29 punti, in questo momento sono a metà classifica, con un buon margine sui playout ma fuori dalla zona playoff, che è chiusa proprio dallo Spezia. L’obiettivo per la squadra di Antonio Calabro è dunque chiaro e facile da capire: vincere, per scavalcare quella che potrebbe essere una diretta avversaria nella corsa a un posto ai playoff e rafforzare così di molto la candidatura del Carpi, negli ultimi anni sempre grande protagonista della Serie B.

Quanto allo Spezia, l’obiettivo è naturalmente l’opposto: difendere e consolidare la propria posizione contro una delle più pericolose inseguitrici. I liguri di Fabio Gallo occupano una posizione di ‘confine’ fra chi sarà protagonista e chi scivolerà nella mediocrità, le gerarchie sono ancora fluide visto che il ritorno è appena iniziato e naturalmente un grande risultato a Carpi sarebbe importante per fare un significativo passo avanti in quella che potrebbe essere una lunghissima volata da qui fino a maggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Carpi Spezia verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 6, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Cabassi anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI SPEZIA

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Carpi Spezia, cominciando naturalmente dai padroni di casa ecco che il Carpi di mister Antonio Calabro potrebbe schierarsi con il 3-5-2: Colombi in porta; il terzetto di difensori dovrebbe essere composto da Capela, Brosco e Ligi; nel folto centrocampo ecco, da destra verso sinistra, Calapai, Belloni, Mbaye, Verna e Pasciuti; infine il tandem d’attacco degli emiliani, che dovrebbe essere composto da Malcore e Nzola. Lo Spezia di Fabio Gallo dovrebbe replicare con il modulo 4-3-1-2: Di Gennaro fra i pali della porta ligure; De Col terzino destro, Terzi e Giani difensori centrali, Lopez a sinistra; in mediana il terzetto composto da Maggiore, Bolzoni e Pessina; Mastinu trequartista in appoggio alla coppia di attaccanti formata da Granoche e Marilungo.

QUOTE E PRONOSTICO

In base alla classifica il pronostico in questa partita fra Carpi e Spezia si annuncia incerto, potrebbe incidere il fattore campo secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai, ma con differenze non clamorose: di conseguenza, il segno 1 che indica appunto una vittoria casalinga del Carpi pagherebbe 2,50 volte la posta in palio, mentre la quota si alza di poco per il pareggio e un po’ di più la vittoria esterna dello Spezia, considerata l’opzione meno probabile. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 2,70 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 3,35.

