Chievo Juventus/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Chievo Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Bentegodi di Verona, per la ventiduesima giornata della Serie A

27 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Diretta Chievo Juventus, Serie A 22^ giornata (Foto: LaPresse)

Chievo Juventus, che verrà diretta dall'arbitro Fabio Maresca, si gioca alle ore 20:45 di sabato 27 gennaio ed è valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, stagione 2017/2018. In campo allo stadio Bentegodi di Verona i campioni d'Italia in carica, in piena corsa con il Napoli per lo scudetto, contro i clivensi in piena crisi di risultati, visto che la vittoria manca addirittura da novembre. La squadra di Massimiliano Allegri non può concedersi passi falsi, visto che è ad un punto di distacco dal Napoli, quindi insegue quella che potrebbe essere la sesta vittoria consecutiva in campionato, ottava se consideriamo anche gli impegni in Coppa Italia. D'altra parte dovrà fare i conti con un Chievo che ha collezionato cinque sconfitte nelle ultime sette partite di campionato. L'impegno, che si preannuncia sulla carta facile per la Juventus, in realtà potrebbe rivelarsi particolarmente ostico, visto che la squadra di Rolando Maran ha bisogno di punti per muovere una classifica che potrebbe altrimenti cominciare ad assumere un aspetto preoccupante. Questa partita si è giocata nella terza giornata dell'andata, il 9 settembre: la Juventus all'Allianz Arena si impose con un secco 3 a 0. Dopo l'autorete di Hetemaj arrivarono i gol di Higuain e Dybala a sigillo dei tre punti.

CHIEVO JUVENTUS, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chievo Juventus è disponibile in diretta tv sia per gli abbonati Sky sia per quelli Mediaset Premium. Coloro che hanno un contratto con la piattaforma satellitare potranno seguire la partita sintonizzandosi sui canali Sky Calcio 1 HD e Sky Sport 1 HD. Per quanto riguarda, invece, la piattaforma del digitale terrestre l'anticipo della Serie A sarà visibile sui canali Premium Sport e Premium Sport HD. Chi non può seguire Chievo Juventus in diretta tv può ripiegare sulla diretta streaming video, visto che Sky e Mediaset Premium offrono ai loro abbonati due servizi per vedere le partite in diretta con i dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet. L'importante è che abbiano scaricato le applicazioni SkyGo e Premium Play sui dispositivi, per quanto riguarda telefono e tablet, mentre per vederla da pc basta collegarsi (e fare login) sui siti ufficiali di Sky e Mediaset Premium.

IL CONTESTO

La ritrovata solidità della difesa ha rilanciato le ambizioni della Juventus, che sembra aver ritrovato i giusti equilibri in quel reparto che tanto ha contribuito ai successi degli ultimi anni. La squadra di Massimiliano Allegri ha subito un solo gol nelle ultime dodici partite disputate tra campionato e coppe, mentre il Chievo lamenta problemi in difesa e in attacco. Il gruppo di Rolando Maran ha raccolto solo due punti nelle ultime sette partite di campionato, segnando in questo parziale solo quattro gol e prendendone addirittura sedici. D'altra parte la partita contro la Juventus rappresenta però un'occasione per cambiare approccio e riprendere il cammino in campionato. La vittoria al Chievo manca da novembre, quando si imposero contro la Spal per 2 a 1 con una doppietta di Inglese. Da allora due batoste, cioè le “manite” di Inter e Lazio (quest'ultima proprio nell'ultimo turno di campionato), ma negative sono state in particolare le prestazioni contro le dirette concorrenti per la salvezza, come quelle con il Benevento e il Crotone. Umore diverso in casa Juventus, che dopo il pareggio con l'Inter ha inanellato una importante serie positiva di risultati che l'ha portata ad un solo punto di distacco dal Napoli. Importante in tal senso è stata in particolare la vittoria di misura con la Roma, decisa dalla rete dell'ex Benatia. Vietato fermarsi ora, anche perché il Napoli sembra intenzionato e nelle condizioni di poter protrarre la corsa scudetto.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO JUVENTUS

Il Chievo recupera Gamberini e Meggiorini, ma Rolando Maran non dovrebbe inserirli nello schieramento iniziale. Molto probabilmente i due giocatori, che sono tornati ad allenarsi in gruppo negli ultimi giorni, partiranno dalla panchina. Niente da fare per Castro e Inglese: entrambi sono indisponibili. In difesa dovrebbe esserci spazio per Cesar: la sua esperienza rappresenta il fatto che potrebbe spingere l'allenatore del Chievo a preferirlo al giovane Bani. Nessuna sorpresa, invece, a centrocampo, mentre l'unico dubbio per quanto riguarda l'attacco verte su Pellissier. L'attaccante, che ha dimostrato in passato di poter fare male alla Juventus, potrebbe offrire quelle garanzie che servono avanti, ma Stepinski resta ancora in corsa per un posto. Non mancheranno le novità nello schieramento della Juventus, visto che Massimiliano Allegri sta pensando ad alcuni cambi. Innanzitutto non avrà a disposizione Howedes, Dybala e Cuadrado, tutti e tre infortunati. In dubbio Matuidi, al suo posto potrebbe giocare Sturaro, al cui fianco si muoveranno Khedira e Pjanic. A partita in corso potrebbe esserci invece spazio per Marchisio, che tornerà tra i convocati. Sulla fascia destra il ballottaggio tra De Sciglio e Lichtsteiner, mentre al centro Benatia e Chiellini sono diventati una garanzia. In lotta a sinistra Alex Sandro, che è stato recuperato, e Asamoah. In attacco, invece, verrà confermato il tridente costituito da Douglas Costa, Higuain e Mandzukic. Il brasiliano è diventato finalmente protagonista del progetto bianconero, tra dribbling e sgommate. L'infortunio di Dybala rappresenta una chance per dimostrare che l'investimento per portarlo a Torino è stato giusto. E in porta? Buffon dovrebbe ritrovare la maglia da titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

C'è un grande squilibrio nelle quote della sfida del Bentegodi di Verona tra Chievo e Juventus. L'agenzia di scommesse Snai conferma il fatto che la squadra di Rolando Maran parte sfavorita nel confronto con quella di Massimiliano Allegri. La quota relativa alla vittoria dei bianconeri è molto bassa, cioè di 1,33. Al contrario è molto alta quella riservata al successo dei padroni di casa: 9,75. La quota per il segno X del pareggio è interessante (vale 5,00) e stuzzicherà in particolare quanti ritengono che il Chievo possa riuscire a imbrigliare la Juventus.

