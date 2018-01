Civitanova Modena/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Coppa Italia - semifinale)

Diretta Civitanova Modena: info streaming video e tv. Si accende a Bari la prima semifinale della Coppa Italia ed è di nuovo Medei contro Stoytchev.

27 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Civitanova (da facebook ufficiale)

Civitanova-Modena è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 27 gennaio 2018 al Pala Florio di Bari: fischio d’inizio della prima semifinale di Coppa Italia atteso alle ore 15.30. Entriamo quindi nel vivo della Final Forum della Coppa italia e ovviamente tra le finaliste a questo prestigioso trofeo del volley italiano non possono mancare squadre del calibro di Civitanova e Modena, che tornano quindi a sfidarsi a viso aperto per il gagliardetto per l’ennesima volta nella loro storia. La sfida poi si annuncia particolarmente entusiasmante e non solo per lo storico, il palmares e la rosa di giocatori presente, ma anche perché tale incrocio si è acceso solo domenica scorsa nella 19^ giornata del Campionato di Superlega, dove gli emiliani hanno trionfato all’Eurosuole con il risultato netto di 3-0.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Civitanova e Modena sarà visibile in diretta tv, sulla tv nazionale a partire alle ore 15.30. Il punto di riferimento anche per la coppa Italia di volley maschile sarà come al solito il canale Raisport + al numero 57 del digitale terrestre: diretta streaming video del match assicurata tramite il servizio raiplay.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH (da raiplay.it)

QUI CIVITANOVA

Impressionante ovviamente lo stato di forma della squadra di Medei, che si presenta a Bari con l’obbiettivo di mettere in bacheca la sesta Coppa Italia della sua storia. Il 3-0 subito solo pochi giorni fa in Campionato proprio per mano di Modena potrebbe davvero non valere niente questo pomeriggio benchè davanti vi siano sempre gli emiliani di Stoytchev. Nel partita secca e soprattutto quando c’è in palio un trofeo, raramente i marchigiani si fanno trovare impreparati, come hanno ben dimostrato solo qualche settimane fa nella finale del Mondiale per club. Da non sottovalutare poi il fatto che coach Medei per questa final four di Bari ha a disposizione una formazione pressoché completa e sopratutto ben concentrata, tanto da lasciar perdere un match di campionato per guardare solo alla Coppa Italia.

QUI MODENA

Pur forte del successo rimediato in campionato per 3-0 contro i marchigiani pochi giorni fa, è una Modena un poco acciaccata quella che si presenta al Pala Florio di Bari. Con Sabbi ancora out e Ngapeth che proprio nell’ultimo precedente di domenica, pareva leggermente dolorante all’Eurosuole Forum, la squadra di Stoytchev non affronta questo match al top. Va però detto che come è successo domenica contro la Lube, è assai probabile che anche in questa occasione (dove la posta in gioco è pure più alta) Modena tiri fuori dallo spogliatoio assi nascosti e di sicuro pregio. Parliamo proprio di Andrea Argenta, il giovane talento classe 1996 , protagonista assoluto dell’ultimo partita di Superlega con i colori gialloblu. Difficile quindi immaginare che cosa potrà oggi fare la squadra emiliana: di certo sono attese scintille in campo!

© Riproduzione Riservata.